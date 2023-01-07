Проблемный ЖК «На Магистральной» в Краснодаре решили достроить

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

600 краснодарских дольщиков могут получить ключи от квартир в 2023 году. Сдать дом должны были ещё в конце 2020-го

В декабре после повторной госэкспертизы возведение дома продолжили. Средства выделил Федеральный фонд развития территорий. Сдать объект планируют в июле-сентябре. Сейчас там утепляют фасад, проводят электричество, штукатурят поверхности.

Застройщик «СК Мегаполис» должен был сдать третий литер ЖК «На Магистральной» в декабре 2020 года. Строить комплекс начали ещё в 2016-м. Но работы остановили, когда дом был готов на 80% — в итоге 600 дольщиков до сих пор не получили ключи от своих квартир. 

В краевой администрации рассказали, что Фонд также занимается ЖК «Мир»: пять литеров построены на 7–63%. 753 дольщика ждут более тысячи квартир.

Напомним, летом 2021 года глава Следкома РФ Александр Бастрыкин взялся помогать обманутым покупателям квартир в ЖК «На Магистральной». Юга.ру подробно рассказывали, что это за объект и какие с ним проблемы.

В октябре того же года расследование уголовного дела против застройщика завершили. Руководители компании обманули дольщиков на 1,1 млрд рублей. Подробнее читайте здесь.

Александр Бастрыкин Жилье Обманутые дольщики Строительство

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Проблемный ЖК «На Магистральной» в Краснодаре решили достроить
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