Напомним, ЖК на Магистральной, 11 начали строить в 2016 году. Застройщики — двоюродные братья Сергей Ринг и Андрей Матузник. Первый учредил компанию-застройщика «СК Мегаполис», второй ее возглавил. Ринг стал управлять компанией-подрядчиком «ДК Строй».

Дольщики рассказали, что Ринг в марте 2020-го вывел 300 млн со счета и попытался улететь. Матузник написал заявление на родственника и того сняли с самолета. До мая Ринг находился в СИЗО, потом суд изменил меру пресечения на домашний арест. Но тут же следователь объявила о возбуждении дела по 3 литеру. В итоге Ринг провел в СИЗО год, потом суд выпустил его под подписку о невыезде. Под подпиской находится и сам Матузник, хотя остается гендиром «Мегаполиса».