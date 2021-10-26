В Краснодаре будут судить застройщиков ЖК «На Магистральной», которые обманули дольщиков на 1,1 млрд рублей
26 октября следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении краснодарских застройщиков ЖК «На Магистральной»
Напомним, ЖК на Магистральной, 11 начали строить в 2016 году. Застройщики — двоюродные братья Сергей Ринг и Андрей Матузник. Первый учредил компанию-застройщика «СК Мегаполис», второй ее возглавил. Ринг стал управлять компанией-подрядчиком «ДК Строй».
Дольщики рассказали, что Ринг в марте 2020-го вывел 300 млн со счета и попытался улететь. Матузник написал заявление на родственника и того сняли с самолета. До мая Ринг находился в СИЗО, потом суд изменил меру пресечения на домашний арест. Но тут же следователь объявила о возбуждении дела по 3 литеру. В итоге Ринг провел в СИЗО год, потом суд выпустил его под подписку о невыезде. Под подпиской находится и сам Матузник, хотя остается гендиром «Мегаполиса».
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11 августа ситуацией заинтиресовался председатель СК Александр Бастрыкин, который призвал ускорить расследование и как можно быстрее восстановить права дольщиков.
26 октября стало известно, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Ринга и Матузника. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере), а Рингу отдельно предъявили обвинение по п.«а» ч.2 ст.199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По данным следствия, с 2016 по март 2020 года мужчины похитили деньги дольщиков ЖК «На Магистральной». Пострадали 631 человек. А Ринг уклонился от налогов на сумму свыше 29 млн рублей. При этом в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края заявили, что мужчины совместно подавали в налоговую декларации с ложными сведениями.
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На имущество фигурантов и организации наложили арест на сумму порядка 300 млн рублей, что позволит возместить ущерб. Мужчины частично признали свою вину.
С администрацией Краснодарского края договорились о скорейшем завершении строительства при помощи федерального Фонда обманутых дольщиков.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю подчеркнули, что объем уголовного дела составил более 100 томов. Прокуратура направила в Первомайский районный суд Краснодара дело с обвинительным заключением.
Юга.ру писали, что власти Краснодара планируют сдать 20 долгостроев до конца года.