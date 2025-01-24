Платных парковок в Сочи станет еще больше. Их разместят на обочинах 36 улиц

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В трех районах Сочи появятся дополнительные платные парковки

23 января администрация Сочи сообщила, что с 3 февраля в городе появятся дополнительные платные парковки.

В Адлерском районе они будут на улицах Ромашек, Кирпичной, Фабричной, Энгельса, Крупской, Ульянова, Эпроновской, Интернациональной, Бестужева, Свердлова, Волоколамской, Турчинского и переулке Бестужева.

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В Лазаревском районе — на улицах Калараша, Павлова, Тихомирова, Коммунистической, Багратиона, Одоевского, Победы, Циолковского, Белинского, Партизанской, Аэродромной, Социалистической, Армавирской, Летней, Нахимова, а также переулках Почтовом и Привокзальном.

В Центральном районе — на улицах Театральной, Московской, Пластунской, Чебрикова, а также переулках Зеленом и Горького. На всех участках нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки и информационные щиты.

Как сообщает портал soshi1.ru, новые стоянки власти курорта создали на обочинах дорог.

Платные парковки работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. Стоимость варьируется в зависимости от востребованности улицы. Всего предусмотрено три зоны с тарификацией от 105 до 170 рублей в час.

Как писали Юга.ру, власти Анапы сделали парковки бесплатными на время очистки пляжей от мазута.

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Платных парковок в Сочи станет еще больше. Их разместят на обочинах 36 улиц
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