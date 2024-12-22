Власти Анапы сделали парковки бесплатными на время очистки пляжей от мазута

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Все муниципальные парковки Анапы стали бесплатными

20 декабря мэрия Анапы сообщила, что все муниципальные парковки временно станут бесплатными. 

Глава Анапы Василий Швец заявил, что оплату не будут взимать, пока в городе действует режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефти. По его словам, сейчас многие волонтеры приезжают из других городов края и регионов России на своих машинах.

В Анапе создали онлайн-карту для волонтеров, очищающих побережье от мазута:

Напомним, парковки в Анапе стали платными с 1 декабря 2024 года. Стоимость составляет 40 рублей в час. Для местных жителей и туристов предусмотрены годовые абонементы. Все платные парковки отмечены на специальной карте

Мэрия Анапы также запустила «Горячую линию» по вопросам уборки мазута. Звонить можно по номеру: 8 (861) 333-25-74 ежедневно с 8:00 до 20:00.

Как писали Юга.ру, в Анапе предоставят спецтехнику и жилье волонтерам, очищающим побережье от мазута.

Автомобили Анапа парковки Разлив нефти

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