В Сочи стоимость парковки в центре города достигнет 170 рублей в час

Администрация Сочи изменила порядок расчета стоимости платных парковок

23 декабря администрация Сочи сообщила, что в городе изменится порядок расчета стоимости платных парковок. С 9 января 2025 года цена будет зависеть от востребованности улиц и их расположения. Парковки разделят на три участка. В зоне 01 (центральные улицы с наибольшим трафиком) за час стоянки придется платить 170 рублей. В зоне 02 тариф будет 125 рублей, в зоне 03 — 105 руб.

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«Платное парковочное пространство действует на 32 улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах Сочи. В общей сложности это больше 2 тыс. машиномест. Во время новогодних каникул они будут бесплатными», — рассказал заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр. Информация о тарифах и оплате доступна на сайте и в мобильном приложении RuРarking. Автомобилисты смогут купить абонемент. Месяц обойдется в 7,1 тыс. рублей, год — 60,4 тыс. рублей. Напомним, что 1 декабря подобная система платных парковок заработала в Анапе. Однако для жителей и туристов предусмотрены разные тарифы. Ранее мэрия Краснодара повысила тариф на 87 платных парковках с 10 до 30 рублей. В зависимости от тарифной зоны плата составляет до 100 рублей. В Новороссийске час стоит 50 рублей.