В Сочи стоимость парковки в центре города достигнет 170 рублей в час
Администрация Сочи изменила порядок расчета стоимости платных парковок
23 декабря администрация Сочи сообщила, что в городе изменится порядок расчета стоимости платных парковок. С 9 января 2025 года цена будет зависеть от востребованности улиц и их расположения.
Парковки разделят на три участка. В зоне 01 (центральные улицы с наибольшим трафиком) за час стоянки придется платить 170 рублей. В зоне 02 тариф будет 125 рублей, в зоне 03 — 105 руб.
«Платное парковочное пространство действует на 32 улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах Сочи. В общей сложности это больше 2 тыс. машиномест. Во время новогодних каникул они будут бесплатными», — рассказал заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.
Информация о тарифах и оплате доступна на сайте и в мобильном приложении RuРarking.
Автомобилисты смогут купить абонемент. Месяц обойдется в 7,1 тыс. рублей, год — 60,4 тыс. рублей.
Напомним, что 1 декабря подобная система платных парковок заработала в Анапе. Однако для жителей и туристов предусмотрены разные тарифы.
Ранее мэрия Краснодара повысила тариф на 87 платных парковках с 10 до 30 рублей. В зависимости от тарифной зоны плата составляет до 100 рублей. В Новороссийске час стоит 50 рублей.
Как писали Юга.ру, власти Анапы сделали парковки бесплатными на время очистки пляжей от мазута.