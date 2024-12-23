В Сочи стоимость парковки в центре города достигнет 170 рублей в час

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Администрация Сочи изменила порядок расчета стоимости платных парковок

23 декабря администрация Сочи сообщила, что в городе изменится порядок расчета стоимости платных парковок. С 9 января 2025 года цена будет зависеть от востребованности улиц и их расположения.

Парковки разделят на три участка. В зоне 01 (центральные улицы с наибольшим трафиком) за час стоянки придется платить 170 рублей. В зоне 02 тариф будет 125 рублей, в зоне 03 — 105 руб.

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«Платное парковочное пространство действует на 32 улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах Сочи. В общей сложности это больше 2 тыс. машиномест. Во время новогодних каникул они будут бесплатными», — рассказал заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.

Информация о тарифах и оплате доступна на сайте и в мобильном приложении RuРarking.

Автомобилисты смогут купить абонемент. Месяц обойдется в 7,1 тыс. рублей, год — 60,4 тыс. рублей.

Напомним, что 1 декабря подобная система платных парковок заработала в Анапе. Однако для жителей и туристов предусмотрены разные тарифы.

Ранее мэрия Краснодара повысила тариф на 87 платных парковках с 10 до 30 рублей. В зависимости от тарифной зоны плата составляет до 100 рублей. В Новороссийске час стоит 50 рублей.

Как писали Юга.ру, власти Анапы сделали парковки бесплатными на время очистки пляжей от мазута.

Деньги Дороги парковки Сочи Транспорт

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