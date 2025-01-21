Парковки в Краснодаре на время стали бесплатными из-за хакерской атаки

21 декабря департамент транспорта Краснодара сообщил, что днем из-за хакерской атаки на оборудование оператора связи ООО «СвязьРесурс-Кубань» не работала оплата парковок со шлагбаумами. На несколько часов они стали бесплатными.

«Поэтому приняли решение сделать парковки со шлагбаумами временно бесплатными, до устранения последствий атаки», — говорится в сообщении.