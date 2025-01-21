Парковки в Краснодаре на время стали бесплатными из-за хакерской атаки

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Некоторые парковки Краснодара 21 января временно стали бесплатными

21 декабря департамент транспорта Краснодара сообщил, что днем из-за хакерской атаки на оборудование оператора связи ООО «СвязьРесурс-Кубань» не работала оплата парковок со шлагбаумами. На несколько часов они стали бесплатными.

«Поэтому приняли решение сделать парковки со шлагбаумами временно бесплатными, до устранения последствий атаки», — говорится в сообщении.

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Напомним, власти Кубани ввели наказания для водителей, которые паркуются на клумбах, цветниках и газонах.

Как писали Юга.ру, жители Краснодара с января по октябрь 2024 года заплатили 341 млн рублей штрафов за неоплату парковки.

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