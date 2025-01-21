Парковки в Краснодаре на время стали бесплатными из-за хакерской атаки
Некоторые парковки Краснодара 21 января временно стали бесплатными
21 декабря департамент транспорта Краснодара сообщил, что днем из-за хакерской атаки на оборудование оператора связи ООО «СвязьРесурс-Кубань» не работала оплата парковок со шлагбаумами. На несколько часов они стали бесплатными.
«Поэтому приняли решение сделать парковки со шлагбаумами временно бесплатными, до устранения последствий атаки», — говорится в сообщении.
Оплата обычных парковок, без шлагбаумов, работает штатно.
Напомним, власти Кубани ввели наказания для водителей, которые паркуются на клумбах, цветниках и газонах.
Как писали Юга.ру, жители Краснодара с января по октябрь 2024 года заплатили 341 млн рублей штрафов за неоплату парковки.
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