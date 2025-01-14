Поражения нервной системы, судороги и остатки мазута в пищеводе. В ставропольском центре спасения птиц из 1051 особи выжило только 175

Стало известно, сколько выжило и погибло птиц, поступивших в центр «Пеликан» после разлива нефти в Черном море

Всего поступила 1051 птица, из них выжило только 175. При этом 160 особей находятся в стабильном состоянии, а 15 — под наблюдением в стационаре. Процент выживания на данный момент составляет около 17%.

13 января ставропольский центр реабилитации диких животных «Пеликан» рассказал о статистике выживших и погибших птиц, привезенных с побережья Черного моря для дальнейшего восстановления.

В центре отметили, что статистика резко ухудшилась после партии, которую привезли в ночь с 7 на 8 января. Из 188 птиц за пять дней погибло 95%.

У пернатых была сильно поражена центральная нервная система, нарушена координация, были судороги и диарея с кровью. После вскрытия нескольких особей ветеринары диагностировали некроз пищевода с остатками нефтепродуктов, проблемы печени и почек. Была большая нагрузка на сердце и другие органы.

«Предполагаем, что это может быть связано с более длительной и сильной интоксикацией. Ведь птицы больше двух недель пили отравленную воду и если ели, то отравленную еду. Страшно представить, что будет дальше.

Такой статистики у нас не было даже с самыми тяжелыми партиями, когда нам отправляли 500 птиц разом, и мы двое суток без перерыва их принимали и спасали», — добавили в центре.