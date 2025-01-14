Поражения нервной системы, судороги и остатки мазута в пищеводе. В ставропольском центре спасения птиц из 1051 особи выжило только 175
Стало известно, сколько выжило и погибло птиц, поступивших в центр «Пеликан» после разлива нефти в Черном море
13 января ставропольский центр реабилитации диких животных «Пеликан» рассказал о статистике выживших и погибших птиц, привезенных с побережья Черного моря для дальнейшего восстановления.
Всего поступила 1051 птица, из них выжило только 175. При этом 160 особей находятся в стабильном состоянии, а 15 — под наблюдением в стационаре. Процент выживания на данный момент составляет около 17%.
В Краснодаре на озере нашли мертвую птицу в мазуте:
В центре отметили, что статистика резко ухудшилась после партии, которую привезли в ночь с 7 на 8 января. Из 188 птиц за пять дней погибло 95%.
У пернатых была сильно поражена центральная нервная система, нарушена координация, были судороги и диарея с кровью. После вскрытия нескольких особей ветеринары диагностировали некроз пищевода с остатками нефтепродуктов, проблемы печени и почек. Была большая нагрузка на сердце и другие органы.
«Предполагаем, что это может быть связано с более длительной и сильной интоксикацией. Ведь птицы больше двух недель пили отравленную воду и если ели, то отравленную еду. Страшно представить, что будет дальше.
Такой статистики у нас не было даже с самыми тяжелыми партиями, когда нам отправляли 500 птиц разом, и мы двое суток без перерыва их принимали и спасали», — добавили в центре.
«Большая часть все равно погибнет»:
Ранее об этой опасности предупреждал эколог Георгий Каваносян, опираясь на мировую статистику подобных экокатастроф. Он отметил, что с каждым днем выживать даже после промывания желудка и реанимации будут только единицы.
Реабилитационный центр «Пеликан» основан в 2019 году волонтером Мариттой Чупиной и ее семьей. Изначально он располагался в Краснодаре, однако позже переехал в Ставрополь. Центр стал первым местом, куда стали отправлять спасенных от разлива нефти птиц. Для их размещения волонтеры построили дополнительные вольеры, теплицы, бассейны и стационары.
Как писали Юга.ру, замминистра образования Кубани обматерил волонтеров, спасающих птиц в Анапе.
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