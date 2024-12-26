Из-за разлива нефти в Черном море могут погибнуть крабы, мидии и устрицы

Как рассказал кандидат биологических наук Виталий Тимофеев, в водоеме обитают десятки разновидностей ракообразных. Некоторые из них находятся на грани исчезновения и занесены в Красные книги Крыма и Краснодарского края.

26 декабря ТАСС сообщило , что нефтяная пленка, появившаяся в Черном море после крушения танкеров и разлива нефти, угрожает популяции крабов.

«Море снова и снова выплевывает черную жижу»:

«Водные крабы дышат жабрами. Нефть является очень сильным загрязнителем и, растекаясь по водной поверхности, загрязняет большие площади. Образуется тонкая нефтяная пленка, которая и препятствует воздухообмену, в том числе — у донных организмов, обволакивая их жаберный аппарат и не давая им дышать. Поэтому организмы умирают», — сказал он.

Эксперт пояснил, один литр нефти может нанести ущерб тысяче кубометров воды.

«Наша газета Новороссийск» поделилась видео, перепачканного мазутом краба.

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Алексей Абрамчук заявил, что разлив нефти может привести к гибели устриц и мидий, которых выращивают в Краснодарском крае в районе Анапы.

«Конечно же, если мазут попадает на коллекторы и на моллюсков, это приведет к их утрате, будет нанесен ущерб», — рассказал Абрамчук.

Эколог Жора Каваносян сообщил, что в Анапа нашли кладбище рапанов.

«Очевидно, что мазут опустился на дно, протравил весь бентос, и вместе со штормом на берег выбросило тысячи раковин», — рассказал эксперт.