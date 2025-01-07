В Сочи расцвели нарциссы

Минусовая температура, которая еще позавчера наблюдалась в приморских районах Сочи, не помешала цветению растений. В парке «Дендрарий» 6 января расцвели нарциссы — об этом сообщает Смотрим.ру.

Букетный, он же тацеттный, нарцисс хорошо знаком даже тем, кто не особенно увлекается ботаникой. Это многолетнее луковичное растение выпускает от пяти до 15 бело-желтых цветов с приятным ароматом. Родина нарцисса — Средиземноморье, но он отлично адаптировался почти по всему земному шару и, к примеру, в Китае является обязательным атрибутом Нового года, символизируя для тамошних жителей удачу и процветание.