В Сочи расцвели нарциссы
Букетные нарциссы начали цветение в сочинском парке «Дендрарий»
Минусовая температура, которая еще позавчера наблюдалась в приморских районах Сочи, не помешала цветению растений. В парке «Дендрарий» 6 января расцвели нарциссы — об этом сообщает Смотрим.ру.
Букетный, он же тацеттный, нарцисс хорошо знаком даже тем, кто не особенно увлекается ботаникой. Это многолетнее луковичное растение выпускает от пяти до 15 бело-желтых цветов с приятным ароматом. Родина нарцисса — Средиземноморье, но он отлично адаптировался почти по всему земному шару и, к примеру, в Китае является обязательным атрибутом Нового года, символизируя для тамошних жителей удачу и процветание.
Ранее Юга.ру писали о том, что в Абхазии сконструировали мандариновую елку и что в Сириусе распустился цветок в форме сердца.