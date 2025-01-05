В Сочи устраняют последствия непогоды. В горах курорта всю ночь шел снег

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В Сочи прошли обильные осадки. На курорте действует штормовое предупреждение

Предыстория: Синоптики Краснодарского края предупреждали, что 4 и 5 января регион накроет непогода. На Кубани обещали гололед, изморозь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный ветер.

5 января пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что ночью на курорте прошли дожди. В Лазаревском районе выпало 31,8 мм осадков, а в Центральном — 26 мм.

В Красной Поляне и Эсто-Садке выпало 21,7 мм снега. В администрации отчитались, что тротуары, дороги и федеральную трассу очищают круглосуточно.

Теплая, но снежная:

В горном кластере Сочи продолжает идти снег, на побережье незначительные осадки. Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что на курорте действует штормовое предупреждение.

В ночь с 5 на 6 января в Сочи и Сириусе прогнозируют понижение температуры. В прибрежной зоне ожидаются заморозки до -2 °C. В предгорьях и низких горах на дорогах возможна гололедица.

Как писали Юга.ру, 30 декабря в Краснодаре из-за гололеда столкнулись 17 машин. Мэрию оштрафуют за нечищенные дороги.

Красная Поляна Курорты и туризм Погода Сириус Сочи Штормовые предупреждения

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