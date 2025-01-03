Пятиметровую елку из мандаринов установили в Абхазии

В Сухуми открыли самую высокую в мире мандариновую елку

«В 2018 году Московская инвестиционно-риэлторская компания Est-a-Tet установила мировой рекорд, создав самую большую елку из мандаринов. Ее высота составляла 1,8 метра. Наша мандариновая елка выше нее более чем на три метра. Это новый мировой рекорд», — рассказала Габуния.

Елку создавали кузнецы и декораторы. На украшение ушло более полутора тонн цитрусов.

Директор фестиваля «Мандарин» Светлана Габуния сообщила , что на сухумской набережной установили мандариновую елку. Дерево из настоящих фруктов находится на площади перед Абхазским драматическим театром.

Напомним, что 3 января в Абхазии стартовал фестиваль «Мандарин». Праздник проходит в Сухуме на нескольких локациях — пляже «Марнеро», совхозе «София», этно-парке «Апсны», гостинице «Абхазия». В программе ярмарки и выставки, концерты и конкурсы, дегустации и мастер-классы.

Также гости смогут подняться в небо на воздушном шаре.