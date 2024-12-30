«Сладкое дыхание весны». В конце декабря в Сириусе зацвело ароматное растение в виде сердца

В парке «Южные культуры» распустилась жимолость душистейшая. Какие растения еще зацвели перед Новым годом?

28 декабря дендрарий «Южные культуры» сообщил, что в парке начала цвести жимолость душистейшая, которую также называют «сладким дыханием весны». Этот кустарник родом из центрального и южного Китая. Его лепестки развиваются одновременно и симметрично, увядают и опадают тоже параллельно. Считается, что цветки символизируют супружескую верность.

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«Бутоны вначале розовые и по форме напоминают сердечки, далее они кремового цвета с безумным ароматом, напоминая свежеиспеченный лимонный пирог. Самое интересное, что эти цветки дают один плод, образующийся из двух сросшихся у основания завязей», — сообщают сотрудники дендрария.



В пресс-службе дендропарка также отметили, что сейчас продолжают цвести османтусы, горные камелии, карамельные деревья, жасмин Месни и эвкалипты.