В Сочи стали находить мертвых птиц, покрытых мазутом

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Сочинский географ»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Сочинский географ»

На побережье Сочи находят пострадавших от разлива мазута птиц

30 декабря Сочинское географическое общество сообщило, что в волонтерский штаб по спасению пострадавших птиц звонят жители и гости курорта, сообщая о птицах, покрытых мазутом. Пернатых находят в Сириусе, Адлере, Центральном и Лазаревском районах.

Также неравнодушные сочинцы привозят в штаб на Курортном проспекте, 113 медицинские препараты, перчатки и другой инвентарь. Волонтерам сейчас не хватает фонариков-прожекторов, забродных сапог большого размера, рыболовных подсачков, картофельного крахмала. Кроме того, требуются водители с личным транспортом на небольшие отрезки времени.

Читайте также:

В ближайшее время появится кабинет круглосуточной неотложной помощи в ветеринарном центре в совхозе «Приморский».

Напомним, на побережье Краснодарского края находят мертвых дельфинов, птиц и крабов после разлива мазута. Кроме того, волонтеры помогают пострадавшим собакам и кошкам.

Как писали Юга.ру, в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута на 7 км берега. Таким образом, протяженность загрязненной береговой полосы увеличилась до 61 км. 

Животные Нефть Разлив нефти Сочи Черное море Экология

Все материалы по теме:

Новости

Краснодарский край в новогоднюю ночь накроет магнитная буря из-за сильных вспышек на Солнце
В Сочи стали находить мертвых птиц, покрытых мазутом
В Краснодарском крае протяженность загрязнения мазутом побережья увеличилась до 61 км
В Краснодаре из-за гололеда столкнулись 17 машин. Мэрию оштрафуют за нечищенные дороги
«Сладкое дыхание весны». В конце декабря в Сириусе зацвело ароматное растение в виде сердца
В парках Краснодара 1 января пройдут «Забеги обещаний». В чем суть и во сколько старты?

Лента новостей

Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
27 декабря, 17:05
Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
Большой разговор с независимым демографом Алексеем Ракшой
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 11:34
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе
Салатная экономия
26 декабря, 10:00 Реклама
Салатная экономия
Как бюджетно приготовить «Оливье», «Селедку под шубой» и «Крабовый»

Реклама на сайте