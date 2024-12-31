В Сочи стали находить мертвых птиц, покрытых мазутом

30 декабря Сочинское географическое общество сообщило, что в волонтерский штаб по спасению пострадавших птиц звонят жители и гости курорта, сообщая о птицах, покрытых мазутом. Пернатых находят в Сириусе, Адлере, Центральном и Лазаревском районах.

Также неравнодушные сочинцы привозят в штаб на Курортном проспекте, 113 медицинские препараты, перчатки и другой инвентарь. Волонтерам сейчас не хватает фонариков-прожекторов, забродных сапог большого размера, рыболовных подсачков, картофельного крахмала. Кроме того, требуются водители с личным транспортом на небольшие отрезки времени.