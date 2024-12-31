В Сочи стали находить мертвых птиц, покрытых мазутом
На побережье Сочи находят пострадавших от разлива мазута птиц
30 декабря Сочинское географическое общество сообщило, что в волонтерский штаб по спасению пострадавших птиц звонят жители и гости курорта, сообщая о птицах, покрытых мазутом. Пернатых находят в Сириусе, Адлере, Центральном и Лазаревском районах.
Также неравнодушные сочинцы привозят в штаб на Курортном проспекте, 113 медицинские препараты, перчатки и другой инвентарь. Волонтерам сейчас не хватает фонариков-прожекторов, забродных сапог большого размера, рыболовных подсачков, картофельного крахмала. Кроме того, требуются водители с личным транспортом на небольшие отрезки времени.
В ближайшее время появится кабинет круглосуточной неотложной помощи в ветеринарном центре в совхозе «Приморский».
Напомним, на побережье Краснодарского края находят мертвых дельфинов, птиц и крабов после разлива мазута. Кроме того, волонтеры помогают пострадавшим собакам и кошкам.
Как писали Юга.ру, в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута на 7 км берега. Таким образом, протяженность загрязненной береговой полосы увеличилась до 61 км.
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