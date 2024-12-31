В Краснодарском крае протяженность загрязнения мазутом побережья увеличилась до 61 км

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодаский край»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодаский край»

В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута на 7 км берега

29 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что мониторинговые группы обнаружили в Темрюкском районе новые выбросы мазута на 7 км. Это небольшие фрагменты мазутных комков и капель вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия.

Таким образом, протяженность загрязненной береговой полосы увеличилась до 61 км. В Темрюкском районе она достигла 19 км, в Анапе — 42 км.

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Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два старых советских танкера «Волгонефть». В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, которые достигли Черноморского побережья. После этого жители Краснодарского края стали выкладывать видео с лужами черной жидкости и жаловаться на сильный запах газа и нефти.

При этом власти Анапы решили не отменять новогодние мероприятия из-за разлива нефти на пляжах и режима ЧС. 

Как писали Юга.ру, из-за разлива нефти в Черном море могут погибнуть крабы, мидии и устрицы.

Нефть Разлив нефти Темрюкский район Экология

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В Краснодарском крае протяженность загрязнения мазутом побережья увеличилась до 61 км
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