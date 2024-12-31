В Краснодарском крае протяженность загрязнения мазутом побережья увеличилась до 61 км
В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута на 7 км берега
29 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что мониторинговые группы обнаружили в Темрюкском районе новые выбросы мазута на 7 км. Это небольшие фрагменты мазутных комков и капель вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия.
Таким образом, протяженность загрязненной береговой полосы увеличилась до 61 км. В Темрюкском районе она достигла 19 км, в Анапе — 42 км.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два старых советских танкера «Волгонефть». В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, которые достигли Черноморского побережья. После этого жители Краснодарского края стали выкладывать видео с лужами черной жидкости и жаловаться на сильный запах газа и нефти.
При этом власти Анапы решили не отменять новогодние мероприятия из-за разлива нефти на пляжах и режима ЧС.
Как писали Юга.ру, из-за разлива нефти в Черном море могут погибнуть крабы, мидии и устрицы.
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