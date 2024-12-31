В Краснодарском крае протяженность загрязнения мазутом побережья увеличилась до 61 км

В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута на 7 км берега

29 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что мониторинговые группы обнаружили в Темрюкском районе новые выбросы мазута на 7 км. Это небольшие фрагменты мазутных комков и капель вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия.

Таким образом, протяженность загрязненной береговой полосы увеличилась до 61 км. В Темрюкском районе она достигла 19 км, в Анапе — 42 км.