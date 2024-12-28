В Анапе от мазута отмывают не только птиц, но также кошек и собак. Куда сообщать о найденных животных?

В анапском приюте «Добрый мир» помогают измазавшимся в мазуте собакам

Анапский приют для животных «Добрый мир» поделился видео, на которых показано, как волонтеры помогают пострадавшим собакам, испачкавшимся в мазуте. Животных нашли на местных пляжах. Мазут опасен для четвероногих. При попытке очистить шерсть нефтепродукты попадают в желудок, вызывая отравление. Также псы дышат парами мазута и получают интоксикацию. После приема ванны с чистящими средствами и лекарств жизни собак ничего не угрожает.

Приют находится в Анапе на улице Транспортной, 22. Привозить животных можно сразу туда.

Сообщать об испачканных мазутом собаках и кошках также можно в телеграм-чате «Разлив нефти в Черном море». Волонтеры составили список вещей, необходимых для помощи животным. Это пледы, клетки, миски, хлорные таблетки, прищепки, щетки и многое другое.