«Большая часть все равно погибнет». Эколог рассказал, что из спасенных в Анапе птиц выжить смогут меньше 10%
Эколог рассказал о последствиях разлива нефти для птиц, в том числе которым уже оказали помощь
25 декабря эколог и гидрогеолог Георгий Каваносян сообщил в своем телеграм-канале, что только 10% птиц, спасенных после разлива нефти, смогут выжить.
По его словам, примерно столько же птиц выжило в 2007 году после аналогичной аварии. А мировой опыт говорит о 1-5% выживаемости пернатых после первой помощи и реабилитации.
«Если птица пришла в себя, сидит в коробке и весело клюет проходящих мимо волонтеров, это еще не значит, что она выживет. Отравление нефтепродуктами — это, в первую очередь, воздействие токсикантов на внутренние органы — поджелудочную и щитовидную железы, ЖКТ», — отметил эколог.
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На момент написания новости волонтеры и ветеринары нашли и спасли 1244 особи. Пернатых очистили от мазута, промыли желудок, стабилизировали и передали на реабилитацию в Ставрополь.
«Мы должны быть готовы, что скорее всего бо́льшая часть из пойманных и отмытых птиц все равно погибнет. Тем не менее, мы будем продолжать борьбу. Мы должны надеяться на чудо. Что как можно больше птиц получится спасти. Но мы должны понимать, что делаем, и владеть всей информацией», — подытожил Каваносян.
Как писали Юга.ру, из-за разлива нефти в Черном море могут погибнуть крабы, мидии и устрицы.
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