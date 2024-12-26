«Большая часть все равно погибнет». Эколог рассказал, что из спасенных в Анапе птиц выжить смогут меньше 10%

Эколог рассказал о последствиях разлива нефти для птиц, в том числе которым уже оказали помощь

25 декабря эколог и гидрогеолог Георгий Каваносян сообщил в своем телеграм-канале, что только 10% птиц, спасенных после разлива нефти, смогут выжить.

По его словам, примерно столько же птиц выжило в 2007 году после аналогичной аварии. А мировой опыт говорит о 1-5% выживаемости пернатых после первой помощи и реабилитации.

«Если птица пришла в себя, сидит в коробке и весело клюет проходящих мимо волонтеров, это еще не значит, что она выживет. Отравление нефтепродуктами — это, в первую очередь, воздействие токсикантов на внутренние органы — поджелудочную и щитовидную железы, ЖКТ», — отметил эколог.