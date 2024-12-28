«А детям можно нефтяными отходами дышать?» Власти Анапы возобновили новогоднюю программу на центральном пляже
Новогодние мероприятия в Анапе решили не отменять из-за разлива нефти на пляжах и режима ЧС
27 декабря телеграм-канал «Курорт Анапа» сообщил, что в городе решили не отменять новогодние мероприятия. С 28 декабря на центральном пляже возобновят праздничную программу.
«Продолжаем потихоньку возвращаться к прежней жизни. Дети хотят праздника. Завтра в рамках проекта «Зимуй в Анапе» на центральном пляже пройдут спортивные, познавательные и детские активности», — говорится в посте.
Лекции, кинопоказы и мастер-классы будут проходить в лаунж-зоне до 14 января. Расписание телеграм-канал «Курорт Анапа» публикует ежедневно.
«Море снова и снова выплевывает черную жижу»:
Под постом о возобновлении мероприятий появились комментарии:
«Ходила к морю, центральный пляж, запах мазута идет от моря. Уж точно зарядка там не нужна».
«А детям можно нефтяными отходами дышать?»
Администраторы канала ответили, что центральный пляж чистый и там продолжается обычная жизнь.
Напомним, с 16 декабря канал перестал публиковать праздничные посты. В последнем сообщении говорилось, что лаунж-зона не работает из-за сильного ветра и шторма, локацию обесточили. Однако о разливе нефти и экологической катастрофе там не сообщалось.
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