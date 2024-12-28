«А детям можно нефтяными отходами дышать?» Власти Анапы возобновили новогоднюю программу на центральном пляже

Новогодние мероприятия в Анапе решили не отменять из-за разлива нефти на пляжах и режима ЧС

27 декабря телеграм-канал «Курорт Анапа» сообщил, что в городе решили не отменять новогодние мероприятия. С 28 декабря на центральном пляже возобновят праздничную программу.

«Продолжаем потихоньку возвращаться к прежней жизни. Дети хотят праздника. Завтра в рамках проекта «Зимуй в Анапе» на центральном пляже пройдут спортивные, познавательные и детские активности», — говорится в посте.

Лекции, кинопоказы и мастер-классы будут проходить в лаунж-зоне до 14 января. Расписание телеграм-канал «Курорт Анапа» публикует ежедневно.