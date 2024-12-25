На пляже в Анапе волонтеры откопали мешки с мазутом. Оперштаб рассказал, кто их засыпал песком

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/81697
    © Скриншот из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/81697

В Анапе волонтеры обнаружили зарытые в песок мешки с собранными нефтепродуктами. Власти обвиняют водителей спецтехники

Предыстория: Утром 22 декабря анапские волонтеры обнаружили, что оставленные на пляжах мешки с мазутом ночью унесло в море. Накануне власти приостановили работы по уборке нефтепродуктов из-за шторма. 

Также очевидцы заявляли, что в ту ночь техника засыпала песком не вывезенные мешки. Однако оперштаб региона это опровергал.

Власти Анапы отвозили мешки с мазутом в хутор Вознесенский, рядом с жилыми домами:

24 декабря в соцсетях появилось видео с волонтерами на пляже поселка Джемете под Анапой. На кадрах видно, как они выкапывают из песка мешки с мазутом.

По словам волонтеров, мешки уже стали разлагаться. Они были не завязаны, поэтому часть нефтепродуктов, скорее всего, вытекла.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что это произошло из-за «неосторожной работы водителей тяжелой техники». Участок пляжа пообещали перепроверить, а с водителями «провести дополнительный инструктаж для недопущения подобных инцидентов в будущем».

Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор выявил загрязнения моря в Краснодарском крае. Но не сразу.

Анапа Нефть Происшествия Разлив нефти Черное море

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