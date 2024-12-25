На пляже в Анапе волонтеры откопали мешки с мазутом. Оперштаб рассказал, кто их засыпал песком

В Анапе волонтеры обнаружили зарытые в песок мешки с собранными нефтепродуктами. Власти обвиняют водителей спецтехники

Предыстория: Утром 22 декабря анапские волонтеры обнаружили, что оставленные на пляжах мешки с мазутом ночью унесло в море. Накануне власти приостановили работы по уборке нефтепродуктов из-за шторма.



Также очевидцы заявляли, что в ту ночь техника засыпала песком не вывезенные мешки. Однако оперштаб региона это опровергал.

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24 декабря в соцсетях появилось видео с волонтерами на пляже поселка Джемете под Анапой. На кадрах видно, как они выкапывают из песка мешки с мазутом.



По словам волонтеров, мешки уже стали разлагаться. Они были не завязаны, поэтому часть нефтепродуктов, скорее всего, вытекла.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что это произошло из-за «неосторожной работы водителей тяжелой техники». Участок пляжа пообещали перепроверить, а с водителями «провести дополнительный инструктаж для недопущения подобных инцидентов в будущем».