Губернатор Краснодарского края ввел режим ЧС из-за разлива нефти

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Вениамина Кондратьева
    © Скриншот фото из телеграм-канала Вениамина Кондратьева

На Кубани объявили режим ЧС краевого масштаба. Что это значит?

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ввел региональный режим ЧС.

Со слов губернатора, по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря. Это позволило бы собрать его в воде. Однако воздух прогревается, и нефтепродукты поднимаются на поверхность. В итоге их выносит на пляжи.

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«К сожалению, выброс нефтепродуктов на берег затянулся и не прекращается. До настоящего времени действовала ЧС муниципального уровня, которую в первые дни крушения судов оперативно ввели власти Анапы и Темрюкского района. Но ситуация остается напряженной. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС», — заявил Кондратьев.

Региональный штаб ЧС возглавил заместитель губернатора Игорь Галась.

На сайте МЧС России говорится, что ЧС регионального уровня вводят, если после аварии, катастрофы или стихийного бедствия пострадало от 50 до 500 человек. 

К региональной ЧС также могут отнести ситуацию, при которой нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек или если материальный ущерб на день возникновения ЧС составляет от 500 тыс. до 5 млн МРОТ, а зона чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух регионов.

Ранее режим ЧС муниципального характера действовал в Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района, а также в Анапе

19 декабря правозащитники и волонтеры создали петицию, адресованную президенту Путину и главе МЧС Гуренкову, с требованием ввести на территории региона ЧС федерального уровня. Однако Кремль пока не видит в этом необходимости.

«Пока нет. Все будет зависеть от рекомендаций специалистов, которые работают на местах. Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой, поэтому потребуется время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как писали Юга.ру, в Анапе волонтеры обнаружили зарытые в песок мешки с собранными нефтепродуктами. Власти обвиняют водителей спецтехники.

Анапа Вениамин Кондратьев Волонтеры МЧС Нефть Разлив нефти Темрюкский район Черное море Экология

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