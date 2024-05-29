Мэрия Краснодара повысит тариф на 87 платных парковках

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На 87 платных парковках Краснодара планируют увеличить стоимость часа стоянки от 10 до 30 рублей

29 мая пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о подорожании часа стоянки на парковках на 10-30 рублей. Проект находится на согласовании. Сейчас в зависимости от тарифной зоны плата составляет от 30 до 100 рублей.

В мае власти Краснодара эвакуировали 247 машин за нарушения парковки:

«Заполняемость отдельных парковок в городе превышает 85%. Это говорит о необходимости проводить корректировку тарифных зон и стоимости оплаты места для сменяемости автомобилей», — рассказал замглавы Краснодара Владимира Архипова.

Согласно приказу краевого министерства транспорта, на парковках рекомендуют придерживаться тарифной политики. Она направлена на поддержание заполняемости парковки от 70% до 85%.

По данным пресс-службы администрации, парковочный тариф в Сочи составляет от 48 до 100 рублей в час, в Новороссийске — 50 рублей, в Москве — от 40 до 450 рублей, в Санкт-Петербурге — от 39 до 198 рублей, а в Курске и Казани — от 30 до 100 рублей.

Напомним, что мэрия Краснодара пообещала обновить 10 парковок в 2024 году, в том числе напротив «Галереи».

Как писали ранее Юга.ру, с начала 2024 года жителей Краснодара оштрафовали на сумму 88 млн рублей за неоплату парковок.

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