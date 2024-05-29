Мэрия Краснодара повысит тариф на 87 платных парковках

29 мая пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о подорожании часа стоянки на парковках на 10-30 рублей. Проект находится на согласовании. Сейчас в зависимости от тарифной зоны плата составляет от 30 до 100 рублей.

«Заполняемость отдельных парковок в городе превышает 85%. Это говорит о необходимости проводить корректировку тарифных зон и стоимости оплаты места для сменяемости автомобилей», — рассказал замглавы Краснодара Владимира Архипова.



Согласно приказу краевого министерства транспорта, на парковках рекомендуют придерживаться тарифной политики. Она направлена на поддержание заполняемости парковки от 70% до 85%.

По данным пресс-службы администрации, парковочный тариф в Сочи составляет от 48 до 100 рублей в час, в Новороссийске — 50 рублей, в Москве — от 40 до 450 рублей, в Санкт-Петербурге — от 39 до 198 рублей, а в Курске и Казани — от 30 до 100 рублей.