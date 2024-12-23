В Краснодарском крае началась шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пользователя senivpetro с сайта freepik.com
    © Фото пользователя senivpetro с сайта freepik.com

Россиян ждет последняя в 2024 году рабочая неделя — с 23 по 28 декабря

Правительство РФ опубликовало производственный календарь, согласно которому последняя рабочая неделя 2024 года будет шестидневной. Суббота, 28 декабря, оказалась рабочей. При этом она не будет сокращенной. 

Выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. 31 декабря будет нерабочим днем из-за переноса выходного с 7 января 2024 года.

Как пережить шестидневную рабочую неделю?:

Таким образом, россияне в зимние каникулы будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.

Напомним, в 2024 году шестидневные рабочие недели были перед майскими праздниками и Днем народного единства в ноябре.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара отменили гуляния в центре города в новогоднюю ночь.

Новый год общество отдых Праздники Работа

Новости

Краснодарцы выбрали лучшие рестораны, кофейни и локации города в 2024 году
Краснодарский «Дом книги» приглашает на бесплатные лекции по искусству
В Краснодарском крае началась шестидневная рабочая неделя перед Новым годом
Баскетбольный «Локо» нанес поражение чемпиону
Грузовик Деда Мороза проедет по улицам Ставрополя перед Новым годом
Предновогоднее потепление. До +13 градусов обещают в Краснодарском крае в начале недели

Лента новостей

Паровоз Деда Мороза, уличный театр, парад с дирижаблем. Зачем ехать в горы Сочи на новогодние каникулы?
Сегодня, 10:10 Реклама
Паровоз Деда Мороза, уличный театр, парад с дирижаблем. Зачем ехать в горы Сочи на новогодние каникулы?
Разлив нефти в Черном море: главное
Вчера, 10:53
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе
Проезд по карману
20 декабря, 17:00
Проезд по карману
Как и почему за 20 лет тарифы на общественный транспорт в Краснодаре выросли в 12,5 раз

Реклама на сайте