В Краснодарском крае началась шестидневная рабочая неделя перед Новым годом
Россиян ждет последняя в 2024 году рабочая неделя — с 23 по 28 декабря
Правительство РФ опубликовало производственный календарь, согласно которому последняя рабочая неделя 2024 года будет шестидневной. Суббота, 28 декабря, оказалась рабочей. При этом она не будет сокращенной.
Выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. 31 декабря будет нерабочим днем из-за переноса выходного с 7 января 2024 года.
Как пережить шестидневную рабочую неделю?:
Таким образом, россияне в зимние каникулы будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.
Напомним, в 2024 году шестидневные рабочие недели были перед майскими праздниками и Днем народного единства в ноябре.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара отменили гуляния в центре города в новогоднюю ночь.