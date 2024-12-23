В Краснодарском крае началась шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

Россиян ждет последняя в 2024 году рабочая неделя — с 23 по 28 декабря

Правительство РФ опубликовало производственный календарь, согласно которому последняя рабочая неделя 2024 года будет шестидневной. Суббота, 28 декабря, оказалась рабочей. При этом она не будет сокращенной.

Выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. 31 декабря будет нерабочим днем из-за переноса выходного с 7 января 2024 года.