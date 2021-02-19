Как пережить шестидневную рабочую неделю? Советы психологов

Психологи дали советы россиянам, как не выгореть в шестидневную рабочую неделю

В понедельник, 15 февраля, в России началась единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. В преддверии Дня защитника Отечества жителям страны предстоит работать до субботы включительно.

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Трое психологов дали советы россиянам, как пережить длинную рабочую неделю, написал телеканал «360».

Доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко посоветовала больше думать о предстоящих длинных выходных и перераспределить рабочую нагрузку. Согласно этой рекомендации, трудные задачи лучше выполнить в начале недели, а на конец оставить легкие. Это поможет тем, кому на работе приходится много концентрироваться, чтобы не страдать от накопленной усталости.

Психолог Игорь Козлов предложил перенастроить внутренний график, то есть, считать вторник понедельником. А его коллега Илья Шабшин рекомендовал в длинную неделю относиться к себе более внимательно и делать перерывы в работе.

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