В России объявили выходные и праздничные дни в 2024 году

Правительство РФ 18 августа опубликовало полный список выходных и рабочих дней на 2024 год. Согласно ему, в следующем году работать придется 248 дней, а на отдых отведут 118 суток.



Нерабочие праздничные дни в 2024 году:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

Согласно постановлению, переносятся следующие выходные дни:

с субботы 6 января на пятницу 10 мая;

с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря;

с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля;

с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля;

с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.

С учетом переноса выходных дней новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Длинные выходные также будут у россиян в феврале (с 23 по 25) и в марте (с 8 по 10).

Дни с 28 апреля по 1 мая будут выходными в связи с праздником Весны и Труда, а с 9 по 12 мая — в связи с Днем Победы. Суббота 27 апреля станет рабочей.

День России 12 июня выпадает на среду, а в ноябре будет два выходных из-за Дня народного единства — 3 и 4 ноября. 2 ноября — рабочий день.

Посмотреть и скачать производственный календарь на 2024 год можно здесь.



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