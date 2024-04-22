Жителей Кубани ожидает самая длинная рабочая неделя в 2024 году

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В Краснодарском крае рабочая неделя перед майскими выходными продлится с 22 по 27 апреля

Перед майскими праздниками жителям Краснодарского края придется поработать шесть дней. Согласно производственному календарю, трудовая неделя продлится с 22 по 27 апреля.

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Дни с 28 апреля по 1 мая будут выходными в связи с праздником Весны и Труда. Затем жителей Кубани ждет двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая. Вслед за ней трудовые будни в Краснодарском крае продлятся с 6 по 8 мая. Четыре дня с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы объявлены выходными.

Посмотреть полный производственный календарь на 2024 год можно здесь.

Напомним, что в Краснодарском крае 14 мая будет нерабочим днем в связи с Радоницей.

Как писали ранее Юга.ру, Краснодар, по данным аналитиков, вошел в топ-5 городов, где можно недорого отдохнуть на майских праздниках.

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