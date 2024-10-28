В Краснодарском крае началась 6-дневная рабочая неделя. Сколько будет выходных

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября

Правительство РФ опубликовало производственный календарь на 2024 год, согласно которому россиян ждет рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября.

Рабочий день 2 ноября будет сокращенным. После будет два выходных из-за Дня народного единства — в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.