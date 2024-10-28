В Краснодарском крае началась 6-дневная рабочая неделя. Сколько будет выходных

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото JESHOOTS-com с сайта pixabay.com
    © Фото JESHOOTS-com с сайта pixabay.com

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября

Правительство РФ опубликовало производственный календарь на 2024 год, согласно которому россиян ждет рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября.

Рабочий день 2 ноября будет сокращенным. После будет два выходных из-за Дня народного единства — в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

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Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на вторник, 30 апреля, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая в 2025 году.

Как писали Юга.ру, Минтруд разработал производственный календарь 2025 года. Новогодние каникулы начнутся с 29 декабря 2024 года.

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