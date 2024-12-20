«Такое придумывают шизофреники». Жители Апшеронска раскритиковали новый арт-объект в парке

19 декабря пресс-служба парка «Юность» в Апшеронске сообщила, что на его территории появился новый арт-объект в виде нескольких контуров кубов. По замыслу создателей, он должен был стать символом единства и гармонии.

«Этот проект является результатом креативной работы сотрудников парка, которые стремились обогатить пространство художественным элементом и создать уникальную атмосферу для всех гостей», — объяснили в администрации парка.

Авторы добавили, что квадратная фигура может символизировать стабильность, порядок и равновесие, а также способствовать взаимодействию между людьми, созданию новых социальных связей и культурных инициатив.