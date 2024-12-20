«Такое придумывают шизофреники». Жители Апшеронска раскритиковали новый арт-объект в парке

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Парк Юность»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Парк Юность»

Жителям Апшеронска не понравился новый арт-объект, символизирующий единство и гармонию

19 декабря пресс-служба парка «Юность» в Апшеронске сообщила, что на его территории появился новый арт-объект в виде нескольких контуров кубов. По замыслу создателей, он должен был стать символом единства и гармонии.

«Этот проект является результатом креативной работы сотрудников парка, которые стремились обогатить пространство художественным элементом и создать уникальную атмосферу для всех гостей», — объяснили в администрации парка.

Авторы добавили, что квадратная фигура может символизировать стабильность, порядок и равновесие, а также способствовать взаимодействию между людьми, созданию новых социальных связей и культурных инициатив.

Голые балерины, торт-метеорит, клубника с огурцом:

Однако новый арт-объект многим не понравилсяПриводим некоторые комментарии жителей:

  • «Вот интересно, сколько потратили на эту арматуру».
  • «Такие арт-объекты только шизофреники придумывают».
  • «Тысяч 100 наверное бюджетных, не меньше стоило это чудо».
  • «Квадрат Малевича какой-то, вот на большее не хватило воображения».
  • «Дорогая администрация парка! Скажите, пожалуйста, почему такие дорогостоящие объекты, как каток и веревочный городок, не функционирует должным образом?! Или они уже перешли в статус арт-объектов?!»
  • «Сколько стоило сие убожество».

Также некоторые сравнили новый арт-объект с новогодними фигурами, которые установила компания Сергея Галицкого в Краснодаре на удице Красной.

Как писали Юга.ру, в Махачкале раскритиковали новую скульптуру «Девочка с цветами». 

Апшеронский район Город Искусство Парки

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