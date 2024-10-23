«Сбоку выглядит неплохо». В Махачкале раскритиковали новую скульптуру «Девочка с цветами»

Бронзовую фигуру создал в 1980 году скульптор Анатолий Ягудаев, его моделью была шестилетняя дочь. Статую установили на углу улиц Горького и Даниялова рядом с цветочным магазином. В 1999 году неизвестные сдали её в пункт приема металлолома.

17 октября в Махачкале в открытом после реконструкции парке по улице Буйнакского установили скульптуру «Девочка с цветами».

В ноябре 2023 года о скульптуре вновь заговорил экскурсовод и общественник Кайрав Кагерманов. А в 2024-м глава Дагестана Сергей Меликов поручил воссоздать оригинал.

Однако новая скульптура не понравилась местным жителям, её пропорции и лицо сильно отличаются от работы Ягудаева.

Приводим некоторые комментарии местных жителей в социальных сетях:

«А девочка созрела».

«Девочка бухала с 90-х?»

«Сутулая, ноги полные и немного как согнуты, руки до колен, как гомосапиен».

«Навеяно ностальгией по Африке».

«В Махачкале девочка-борец. Все логично».

«Сбоку выглядит неплохо, пусть смотрят сбоку».

«С такими ярко выраженными вторичными половыми признаками она точно девочка?»

«Какое время, такие и скульптуры».

Новый памятник планировали установить на том же месте, что и старый, в Советском районе города. Однако в пресс-службе мэрии изданию «Подъём» заявили, что окончательное решение по новому объекту ещё не приняли. После критики в соцсетях в администрации признали, что у них тоже есть вопросы.