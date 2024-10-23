«Сбоку выглядит неплохо». В Махачкале раскритиковали новую скульптуру «Девочка с цветами»

Дагестан

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Говорит неМосква»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Говорит неМосква»

По мнению жителей Махачкалы, новая скульптура не выдерживает никакой критики

17 октября в Махачкале в открытом после реконструкции парке по улице Буйнакского установили скульптуру «Девочка с цветами».

Бронзовую фигуру создал в 1980 году скульптор Анатолий Ягудаев, его моделью была шестилетняя дочь. Статую установили на углу улиц Горького и Даниялова рядом с цветочным магазином. В 1999 году неизвестные сдали её в пункт приема металлолома.

Голые балерины, торт-метеорит, клубника с огурцом:

В ноябре 2023 года о скульптуре вновь заговорил экскурсовод и общественник Кайрав Кагерманов. А в 2024-м глава Дагестана Сергей Меликов поручил воссоздать оригинал.

Однако новая скульптура не понравилась местным жителям, её пропорции и лицо сильно отличаются от работы Ягудаева.

Приводим некоторые комментарии местных жителей в социальных сетях:

  • «А девочка созрела».
  • «Девочка бухала с 90-х?»
  • «Сутулая, ноги полные и немного как согнуты, руки до колен, как гомосапиен».
  • «Навеяно ностальгией по Африке».
  • «В Махачкале девочка-борец. Все логично».
  • «Сбоку выглядит неплохо, пусть смотрят сбоку».
  • «С такими ярко выраженными вторичными половыми признаками она точно девочка?»
  • «Какое время, такие и скульптуры».

Новый памятник планировали установить на том же месте, что и старый, в Советском районе города. Однако в пресс-службе мэрии изданию «Подъём» заявили, что окончательное решение по новому объекту ещё не приняли. После критики в соцсетях в администрации признали, что у них тоже есть вопросы.

Как писали Юга.ру, в Ейске на аллее по улице Маркса установили скульптуру с фотозоной под названием «Художник». Большинству местных жителей такой арт-объект не понравился.

Искусство Махачкала

Новости

Ночь страха. В Краснодаре в кино можно посмотреть три части хоррора «Ужасающий»
В лесах Сочи высадили первую тысячу саженцев реликтового самшита
Жители Новороссийска просят Путина запретить расширение мусорного полигона
Кавказский заповедник закрыл летние туристические маршруты. Куда можно сходить в поход на один день
В хуторе Ленина под Краснодаром по просьбе жителей изменили статус земли в проекте нового генплана
В Новороссийск доставили передвижную котельную

Лента новостей

Реклама на сайте