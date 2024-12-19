Краснодарский экоцентр объявил сбор вещей для волонтеров, спасающих пляжи и птиц после разлива нефти

«Чистая среда» собирает вещи для волонтеров, которые пытаются спасти животных после разлива нефти в Анапе

Предыстория: 15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение. Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Произошел разлив нефти в Черное море.



17 декабря десятки километров побережья Краснодарского края покрылись мазутом. Жители заметили на пляжах Анапы и Темрюкского района пострадавших птиц. В этот день открыли первый набор волонтеров для спасения животных.

Развитие болезней, ожоги, вспышки инфекций: Чем грозит дельфинам разлив нефти в Краснодарском крае?

18 декабря «Чистая среда» объявила сбор вещей для волонтеров, спасающих птиц и животных после нефтяного разлива.



Все необходимое можно самостоятельно привезти в краснодарский экоцентр на улице Одесской, 48В до 20:00 20 декабря.

Для птиц необходимы: грелка;

песок;

пледы;

пеленки;

одеяла флисовые;

физраствор;

корнерегель (капли для глаз, человеческие). Для уборки мазута: полипропиленовые мешки с вкладышем;

лопаты. Для волонтеров: перчатки прорезиненные;

респираторы и фильтры;

строительные очки;

продукты.