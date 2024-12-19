Краснодарский экоцентр объявил сбор вещей для волонтеров, спасающих пляжи и птиц после разлива нефти

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала фотографа Дениса Сорокина https://t.me/sorokinblog/691
    © Скриншот из телеграм-канала фотографа Дениса Сорокина https://t.me/sorokinblog/691

«Чистая среда» собирает вещи для волонтеров, которые пытаются спасти животных после разлива нефти в Анапе

Предыстория: 15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение. Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Произошел разлив нефти в Черное море.

17 декабря десятки километров побережья Краснодарского края покрылись мазутом. Жители заметили на пляжах Анапы и Темрюкского района пострадавших птиц. В этот день открыли первый набор волонтеров для спасения животных.

Развитие болезней, ожоги, вспышки инфекций:

18 декабря «Чистая среда» объявила сбор вещей для волонтеров, спасающих птиц и животных после нефтяного разлива.

Все необходимое можно самостоятельно привезти в краснодарский экоцентр на улице Одесской, 48В до 20:00 20 декабря.

Для птиц необходимы:

  • грелка;
  • песок;
  • пледы;
  • пеленки;
  • одеяла флисовые;
  • физраствор;
  • корнерегель (капли для глаз, человеческие). 

Для уборки мазута:

  • полипропиленовые мешки с вкладышем;
  • лопаты.

Для волонтеров:

  • перчатки прорезиненные;
  • респираторы и фильтры;
  • строительные очки;
  • продукты.

Напомним, что 18 декабря в Анапе открыли штаб волонтеров для очистки берега от нефти и пункт спасения птиц.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае загрязнено 49 километров пляжей после разлива нефти. Спасатели и волонтеры продолжают расчищать берег.

Анапа Волонтеры Животные Краснодар Нефть Происшествия птицы Разлив нефти Черное море Экология

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