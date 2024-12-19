Краснодарский экоцентр объявил сбор вещей для волонтеров, спасающих пляжи и птиц после разлива нефти
«Чистая среда» собирает вещи для волонтеров, которые пытаются спасти животных после разлива нефти в Анапе
Предыстория: 15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение. Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Произошел разлив нефти в Черное море.
17 декабря десятки километров побережья Краснодарского края покрылись мазутом. Жители заметили на пляжах Анапы и Темрюкского района пострадавших птиц. В этот день открыли первый набор волонтеров для спасения животных.
Развитие болезней, ожоги, вспышки инфекций:
18 декабря «Чистая среда» объявила сбор вещей для волонтеров, спасающих птиц и животных после нефтяного разлива.
Все необходимое можно самостоятельно привезти в краснодарский экоцентр на улице Одесской, 48В до 20:00 20 декабря.
Для птиц необходимы:
- грелка;
- песок;
- пледы;
- пеленки;
- одеяла флисовые;
- физраствор;
- корнерегель (капли для глаз, человеческие).
Для уборки мазута:
- полипропиленовые мешки с вкладышем;
- лопаты.
Для волонтеров:
- перчатки прорезиненные;
- респираторы и фильтры;
- строительные очки;
- продукты.