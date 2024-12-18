В Краснодарском крае загрязнено 49 километров пляжей после разлива нефти. Спасатели и волонтеры продолжают расчищать берег
Юга.ру продолжают следить за ситуацией с разливом нефти в Черное море
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Десятки километров побережья Черного моря в Краснодарском крае покрылись мазутом. Люди пожаловались на сильный запах.
17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что последствия разлива нефти ликвидуируют группы регионального отряда «Кубань-СПАС», МЧС России и волонтеры. Позже на пляжи станицы Благовещенской прибыли казаки Кубанского войска.
В Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района, а также в анапской станице Благовещенской ввели режим ЧС муниципального характера.
Вечером 17 декабря работы по ликвидации последствий прекратили из-за наступления темноты. За день спасатели и волонтеры расчистили 4,2 км береговой линии и собрали 12,6 тонны нефтепродуктов. Ситуацию осложняет сильный шторм.
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18 декабря специальные службы, волонтеры и казаки (всего около 4 тыс. человек) продолжили расчищать берега Анапы и Темрюкского района. На Бугазской косе установили ограничивающие боны, применяется космический мониторинг загрязненной местности.
Больше всего нефтепродуктов скопилось на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской. Собранные пакеты с загрязненным песком отправляют в Абинский район. Утилизацией отходов займется компания «Ртутная безопасность».
Эколог Евгений Витишко заявил, что если шторм не закончится в ближайшее время, то есть угроза вторичного загрязнения территорий.
«Задача властей — минимизировать ущерб. Каждая спасенная птица или дельфин — реальные результаты деятельности. С биоразнообразием в пострадавшем районе все печально. Данная зона является одной из самых репродуктивных по части размножения, то есть нереста рыбы. Теоретически можно до курортного сезона собирать нефтепродукты. Пока не понятно, попали ли нефтепродукты в особо охраняемые природные территории», — рассказал Витишко.
Вице-губернатор Александр Нестеренко заявил, что нефтепродуктами загрязнены 49 километров береговой полосы. Ветеринарные службы займутся утилизацией погибших животных.
Как писали Юга.ру, сотрудники научно-экологического центра «Дельфа» назвали произошедшее экологической катастрофой и рассказали, как разлив нефти может отразиться на популяции дельфинов.