В Краснодарском крае загрязнено 49 километров пляжей после разлива нефти. Спасатели и волонтеры продолжают расчищать берег

Юга.ру продолжают следить за ситуацией с разливом нефти в Черное море

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Десятки километров побережья Черного моря в Краснодарском крае покрылись мазутом. Люди пожаловались на сильный запах.

17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что последствия разлива нефти ликвидуируют группы регионального отряда «Кубань-СПАС», МЧС России и волонтеры. Позже на пляжи станицы Благовещенской прибыли казаки Кубанского войска.

В Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района, а также в анапской станице Благовещенской ввели режим ЧС муниципального характера.

Вечером 17 декабря работы по ликвидации последствий прекратили из-за наступления темноты. За день спасатели и волонтеры расчистили 4,2 км береговой линии и собрали 12,6 тонны нефтепродуктов. Ситуацию осложняет сильный шторм.