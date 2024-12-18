В Музыкальном микрорайоне Краснодара к концу 2025 года обновят улицу Есенина

Власти Краснодара пообещали отремонтировать три километра улицы Есенина к концу 2025 года

17 декабря мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что к концу 2025 года реконструируют три километра улицы Есенина — от Солнечной до Гомельской.

«Все в комплекте: тротуары, освещение, парковки, велодорожки, три полосы движения авто, переустройство коммунальных сетей. Затем сразу начнем второй этап. Проект улицы Есенина от Гомельской до Петра Метальникова расписан на 2026-2027 годы», — рассказал глава города.

Напомним, что в программу развития дорог Краснодара с 2025 по 2035 годы вошли 30 объектов. Они обойдутся более чем в 80 млрд рублей.



Реконструкция улицы Сергея Есенина в Музыкальном микрорайоне вошла в список наиболее значимых объектов. Работы оценили в 1 млрд рублей.