В Музыкальном микрорайоне Краснодара к концу 2025 года обновят улицу Есенина

Краснодарский край

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  • © Андрей Малеваный Юга.ру
    © Андрей Малеваный Юга.ру

Власти Краснодара пообещали отремонтировать три километра улицы Есенина к концу 2025 года

17 декабря мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что к концу 2025 года реконструируют три километра улицы Есенина — от Солнечной до Гомельской.

Также реконструкция охватит участки улиц Кухаренко и Шолохова.

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«Все в комплекте: тротуары, освещение, парковки, велодорожки, три полосы движения авто, переустройство коммунальных сетей. Затем сразу начнем второй этап. Проект улицы Есенина от Гомельской до Петра Метальникова расписан на 2026-2027 годы», — рассказал глава города.

Напомним, что в программу развития дорог Краснодара с 2025 по 2035 годы вошли 30 объектов. Они обойдутся более чем в 80 млрд рублей.

Реконструкция улицы Сергея Есенина в Музыкальном микрорайоне вошла в список наиболее значимых объектов. Работы оценили в 1 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2020 года власти Краснодара представили план развития Музыкального микрорайона. Он состоял из трех направлений: продления трамвайных путей до Петра Метальникова, строительства канализационного коллектора и ремонта дорог внутри района.

Первые два пункта выполнили, но с дорогами изначально возникли трудности. Почему — читайте в нашем материале.

Город Дороги Инфраструктура Краснодар Музыкальный микрорайон Ремонт дорог Строительство Транспорт

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