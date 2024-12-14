Снег и мороз в Краснодарском крае: синоптики предупредили об опасной погоде в выходные

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

В выходные, 14-15 декабря, в Краснодарском крае синоптики прогнозируют мороз, снег и гололед

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 14-15 декабря будет облачно с прояснениями. В начале выходных ожидается снег, а в конце — дождь, в горах с мокрым снегом. 

Ночью 14 и 15 декабря в Краснодарском крае прогнозируют морозы до -9 °С, а в юго-восточных предгорных районах — до -15 °С. Днем в субботу в регионе — от -6 °С до -1 °С, в воскресенье — 1-6 °С, на Азовском побережье — 3-8 °С.

«Ушли на Красную или испугались снега?»:

В горах в выходные ночные температуры опустятся до -17 °С, днем 14 декабря — от -13 °С до -8 °С, 15 декабря — от -3 °С до 2 °С. На Черноморском побережье ночью — от -2 °С до 3 °С, днем — 1-6 °С.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредила, что из-за непогоды на Кубани до 18 декабря действует штормовое предупреждение. Порывы ветра в регионе могут достигать 20-25 м/с, в отдельных районах 26-29 м/с. В реках Туапсинского района может подняться уровень воды.

15 и 16 декабря в северной и восточной частях края обещают сильный гололед. Мокрый снег может налипать на провода и деревья, на дорогах — гололедица.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что до 15 декабря на юге РФ и на Кавказе погодные явления будут опасными, так как на дорогах образуются снежные заносы:

«Опасные явления погоды ожидаются на юге европейской части России, это касается практически всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов».

По его словам, такая погода обусловлена прохождением холодного атмосферного фронта. Воздушные массы будут перемещаться с севера, что объясняет понижение температуры и сильные осадки.

Напомним, что первая метель в Краснодаре началась 13 декабря. Жителей попросили не ездить на летней резине.

Ранее Юга.ру рассказывали, какая зима ожидается в Краснодаре.

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