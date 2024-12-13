В Краснодаре 13 декабря началась первая метель. Жителей попросили не ездить на летней резине
Жители Краснодара поделились снежными фотографиями
Утром 13 декабря во многих районах Краснодара пошел мелкий снег и началась первая в этом году метель.
Фотографии и видео снегопада опубликовали жители Центрального, Юбилейного, Московского и Славянского микрорайонов. Однако осадки прошли лишь местами. Например, в Фествиальном снега сегодня не было.
В пятницу, 13-го, в Краснодар придет зима:
Мэрия Краснодара предупредила о гололеде и призвала водителей не превышать скорость и не выезжать на летней резине. Жителей также просят по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.
В Краснодаре 13 декабря, как и обещали синоптики, резко похолодало. Ночью были заморозки, а днем всего +1 °С. Такая температура ощущается как -8 °С. В городе также дует сильный ветер, порывы могут достигать 15-25 м/с.
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