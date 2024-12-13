«Ушли на Красную или испугались снега?» В Японском саду Краснодара исчезли очереди перед входом

Жительница Краснодара рассказала, что днем 13 декабря на входе в Японский сад не было очередей. Возле инфоматов стояло всего четыре человека.

Также оказалось много свободных QR-кодов. После того, как она взяла свой, в инфомате их осталось больше 30-ти. Однако желающих не нашлось.