«Ушли на Красную или испугались снега?» В Японском саду Краснодара исчезли очереди перед входом
Японский сад опустел 13 декабря. Показываем фотографии безлюдной локации
Жительница Краснодара рассказала, что днем 13 декабря на входе в Японский сад не было очередей. Возле инфоматов стояло всего четыре человека.
Также оказалось много свободных QR-кодов. После того, как она взяла свой, в инфомате их осталось больше 30-ти. Однако желающих не нашлось.
В самом Японском саду тоже было малолюдно. Как раз в тот момент в городе началась метель.
«Гуляющих было крайне мало. Я встретила всего человек десять. Хотя, возможно, они все спрятались в кофейне или ресторане. Или просто снега испугались? А может пошли смотреть иллюминацию на Красной? Теперь там все толпы», — рассказала девушка.
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