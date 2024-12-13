«Ушли на Красную или испугались снега?» В Японском саду Краснодара исчезли очереди перед входом

Краснодарский край

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  • © Фото Татьяны Жлобы
    © Фото Татьяны Жлобы

Японский сад опустел 13 декабря. Показываем фотографии безлюдной локации

Жительница Краснодара рассказала, что днем 13 декабря на входе в Японский сад не было очередей. Возле инфоматов стояло всего четыре человека. 

Также оказалось много свободных QR-кодов. После того, как она взяла свой, в инфомате их осталось больше 30-ти. Однако желающих не нашлось.

В самом Японском саду тоже было малолюдно. Как раз в тот момент в городе началась метель.

«Гуляющих было крайне мало. Я встретила всего человек десять. Хотя, возможно, они все спрятались в кофейне или ресторане. Или просто снега испугались? А может пошли смотреть иллюминацию на Красной? Теперь там все толпы», — рассказала девушка.

  • © Фото Татьяны Жлобы
    © Фото Татьяны Жлобы
  • © Фото Татьяны Жлобы
    © Фото Татьяны Жлобы
  • © Фото Татьяны Жлобы
    © Фото Татьяны Жлобы
  • © Фото Татьяны Жлобы
    © Фото Татьяны Жлобы
  • © Фото Татьяны Жлобы
    © Фото Татьяны Жлобы
  • © Фото Татьяны Жлобы
    © Фото Татьяны Жлобы

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 13 декабря началась первая метель. В городе также дует сильный ветер, порывы могут достигать 15-25 м/с.

В Японском саду парка «Краснодар» на прежнее место вернулся огромный красно-желтый дракон.

Краснодар парк «Краснодар» Парки Японский сад

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