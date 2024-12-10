Снег и нулевые температуры. В Краснодаре с 12 декабря ожидается похолодание

На Кубани синоптики прогнозируют резкое снижение температуры с 12 декабря

Краснодарский ЦГМС сообщил, что с 12 декабря в регионе ожидается похолодание, дождь будет переходить в мокрый снег. Температура воздуха начнет стремительно снижаться из-за резкого поступления холодного воздуха из северных широт. Ночные показатели станут отрицательными, дневные значения также окажутся значительно ниже нормы.

Жителям Кубани рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок. 10 и 11 декабря жителей и гостей Краснодарского края ожидает относительно теплая, но дождливая погода. Температура воздуха ночью будет 1-6 °С, днем 6-11 °С. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителям Краснодарского края пока не стоит ждать снега.