Снег и нулевые температуры. В Краснодаре с 12 декабря ожидается похолодание

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

На Кубани синоптики прогнозируют резкое снижение температуры с 12 декабря

Краснодарский ЦГМС сообщил, что с 12 декабря в регионе ожидается похолодание, дождь будет переходить в мокрый снег.

Температура воздуха начнет стремительно снижаться из-за резкого поступления холодного воздуха из северных широт. Ночные показатели станут отрицательными, дневные значения также окажутся значительно ниже нормы.

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10 и 11 декабря жителей и гостей Краснодарского края ожидает относительно теплая, но дождливая погода. Температура воздуха ночью будет 1-6 °С, днем 6-11 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителям Краснодарского края пока не стоит ждать снега.

Как писали Юга.ру, Вильфанд заявил, что к концу века погода в Москве будет такой же, как в Краснодаре.

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