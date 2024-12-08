Жителям Краснодарского края пока не стоит ждать снега — Вильфанд

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Зимние осадки на территории Кубани в ближайшее время не ожидаются

7 декабря ТАСС сообщило, что к следующей неделе снег покроет 96% территории России. Однако Краснодарский край это пока не касается.

Снег ожидается повсеместно по стране, но его по-прежнему не будет на большей части территорий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (исключая горные районы).

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Как рассказал агентству научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Краснодарском крае ночные температуры в ближайшие дни будут 0-5 °C, дневные — 10-13 °C. В Симферополе ночные значения составят 2-7 °C, дневные — плюс 9-15 °C. В Севастополе ночные температуры будут около 10 °C, а дневные — в диапазоне 9-11 °C. Такие показатели на 2-3 °C выше климатической нормы для этих регионов в декабре.

Как писали Юга.ру, метеоролог Роман Вильфанд заявил, что к концу века погода в Москве будет такой же, как в Краснодаре.

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