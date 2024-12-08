Жителям Краснодарского края пока не стоит ждать снега — Вильфанд

Зимние осадки на территории Кубани в ближайшее время не ожидаются

7 декабря ТАСС сообщило, что к следующей неделе снег покроет 96% территории России. Однако Краснодарский край это пока не касается.

Снег ожидается повсеместно по стране, но его по-прежнему не будет на большей части территорий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (исключая горные районы).