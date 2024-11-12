К концу века погода в Москве будет такой же, как в Краснодаре — Вильфанд

Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал о росте температур в умеренных широтах Евразии

11 ноября метеоролог Роман Вильфанд сообщил «Абзацу», что сейчас в умеренных широтах Евразии глобальное потепление сильнее влияет на температуру, чем в среднем в мире. Столбики термометров там повышаются примерно со скоростью 0,45 °C за 10 лет.



По его словам, к середине нынешнего века в Москве температура увеличится примерно на 2 °C, а концу века — на 3-3,5 °C. Как заявил Вильфанд, температурный режим в умеренных широтах станет таким, как сейчас в Краснодарском крае:



«Если сравнить среднюю температуру января в Москве за период с 1961 по 2020 год, окажется, что она повысилась на 3 °C. Это фантастическая скорость. Такая скорость потепления никогда ранее в истории Земли не наблюдалась, потому что не было такого антропогенного влияния, индустриального влияния, парниковые газы так быстро не формировались».

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Синоптик добавил, что в умеренных широтах в связи с потеплением могут появиться бактерии, нехарактерные для этого климата. Будет усиливаться процесс, связанный с засушливостью. Жителям этих регионов придется адаптироваться к подобным явлениям.



Также Роман Вильфанд рассказал «РИА Новости», что 2024 год может стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, побив рекорд 2023 года. Это связано с природным явлением Эль-Ниньо, которое действовало включительно до мая и способствовало повышению температуры на планете.



«Дело в том еще, что, начиная с июня, когда Эль-Ниньо перешло в нейтральную фазу, распространение теплой воды вследствие этого явления в другие акватории океанов привело к тому, что уже около 14 месяцев подряд средняя температура океана в умеренных широтах тоже максимально высокая, то есть передача идет не только от экваториальных акваторий», — отметил синоптик.

Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.