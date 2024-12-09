Ветер и осадки. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 9-10 декабря

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что 9-10 декабря в регионе будет облачно с прояснениями. В понедельник местами небольшой дождь, в западной половине края в отдельных районах сильный. Во вторник преимущественно без осадков.

Кроме того, синоптики прогнозируют ветер 4-9 м/с с порывами 12-14 м/с, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, днем 6-11 °С. В горах ночью 1…-4 °С, днем 3-8 °С.

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На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 12-17 °С.

Ранее синоптики спрогнозировали, что зима в Краснодаре 2024/2025 будет теплой. Также город занимает первое место по ожидаемому количеству дождей и снега.

Как писали Юга.ру, в концу века, по словам руководителя Гидрометцентра России, погода в Москве будет такой же, как в Краснодаре.

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Ветер и осадки. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели
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