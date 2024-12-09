Ветер и осадки. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что 9-10 декабря в регионе будет облачно с прояснениями. В понедельник местами небольшой дождь, в западной половине края в отдельных районах сильный. Во вторник преимущественно без осадков.

Кроме того, синоптики прогнозируют ветер 4-9 м/с с порывами 12-14 м/с, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, днем 6-11 °С. В горах ночью 1…-4 °С, днем 3-8 °С.