Курорт «Роза Хутор» открыл зимний сезон 2024/2025

9 декабря на горном курорте «Роза Хутор» стартовал новый зимний сезон

Основные канатные дороги до смотровой площадки «Роза Пик» на высоте 2320 метров над уровнем моря возобновили работу. Открытие горнолыжных трасс для катания наметили на 20 декабря.

В зимнем сезоне 2024/25 курорт вновь предложит отдыхающим качественную горнолыжную и туристическую инфраструктуру, самую большую зону катания в России (105 км трасс) и 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда подготовят 52 трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и всю необходимую инфраструктуру.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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В предстоящем сезоне сертифицированные Национальной лигой инструкторы горнолыжной школы курорта будут проводить групповые и индивидуальные занятия для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки, включая новичков. Для юных райдеров на курорте работают детские горнолыжные кемпы с программами от нескольких часов до нескольких дней. В этом сезоне дети смогут обучаться катанию не только на лыжах, но и на сноуборде. Тренировки клуба «Егорка» для самых маленьких гостей с 3 лет проводят сертифицированные детские инструкторы на отдельном учебном склоне.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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На курорте работают также несколько программ обучения для взрослых, включая индивидуальные — «Личный гид» и «ВИП-инструктор». Они позволят быстро и безопасно освоить или усовершенствовать навыки катания на горных лыжах и сноуборде, а также пользоваться канатными дорогами без ожидания.

В предстоящем сезоне продолжит работать программа «Рассвет на трассе». Ее участники смогут подняться на Роза Пик для встречи восхода, первыми «раскатать» свежий «вельвет» на трассах, увидеть подготовку служб курорта к новому дню и позавтракать в одном из самых популярных ресторанов курорта — «Высота 2320».

Отратраченная трасса © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Все горнолыжное оборудование на «Роза Хутор» можно взять в аренду в любом из 9 пунктов проката, где представлено более 4000 комплектов инвентаря для любого уровня катания. Все прокатное снаряжение можно бесплатно обслужить (нанести парафин или заточить канты) в ски-сервисах в любое удобное время.

В этом сезоне «Роза Хутор» продолжит внедрять новые услуги на основе искусственного интеллекта. Например, система Yeti.Coach использует камеры высокого разрешения с искусственным интеллектом и анализирует технику катания горнолыжников любого уровня. Райдеры смогут получать рекомендации и советы, чтобы отточить мастерство катания на склоне или для дальнейшего обсуждения с инструктором.

В мобильном приложении курорта теперь можно оценить загрузку трасс для катания, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Также курорт планирует ввести новый комбо-тариф «Приоритет», который включает посещение фаст-трека и проход на подъемники по выделенному коридору.

Продолжает работу программа лояльности «Роза Бонус», благодаря которой услуги курорта можно приобретать с дополнительной выгодой на сайте и в мобильном приложении.

В зимнем сезоне традиционно запустят активности аprès-ski. Для любителей гастротуризма курорт предлагает десятки ресторанов и кафе разных концепций и ценового сегмента.

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Продолжают работать такие круглогодичные аттракционы как родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, семейный каток в Ледовом дворце (Роза Долина). Гости также смогут покататься на собачьих упряжках в Хаски-хутор, и покормить морковкой перуанских альпак и вислоухих кроликов в парке альпак «Пача Мама» на высоте 1100 метров.

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Новогоднюю программу на курорте откроет День «Роза Хутор». Во время каникул будут работать рождественская ярмарка и резиденция Деда Мороза. Гостей также ждут тематические шоу для детей и взрослых и концерты в «Роза Холл».

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В начале 2025-го на курорте пройдет несколько масштабных спортивных и музыкальных фестивалей: «РОЗАФЕСТ» — с 25 января по 2 февраля, «Нью Стар Кэмп» — с 24 по 30 марта, Кубок России по сноуборду — с 1 по 6 апреля. Зимний сезон на курорте «Роза Хутор» продлится до 13 апреля 2025 года.