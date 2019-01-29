Горные лыжи с детьми. Где учиться и сколько это стоит

Артем Астапенко — инструктор-методист Первой школы горных лыж и сноуборда курорта «Роза Хутор». Сам он начал кататься на лыжах в шесть лет. В итоге окончил Кузбасскую государственную педагогическую академию по специальности «тренер-преподаватель по горным лыжам», 18 лет занимался горнолыжным спортом профессионально, имеет звание мастера спорта России.

Артем Астапенко инструктор-методист Первой школы горных лыж и сноуборда курорта «Роза Хутор»

— В первую очередь ребенка нужно мотивировать, заинтересовать, все занятие должно проходить весело, интересно, в игровой форме. Вообще, детей учить на горе намного легче, чем взрослых, они все схватывают на лету. Поэтому настоятельно советую родителям ставить детей на лыжи или сноуборд пораньше. Оптимальный возраст для этого — 5-9 лет.

Если профессиональный райдер вдруг попадет в детский горнолыжный клуб, ему потребуется переводчик. Не сразу догадаешься, что «кусочек пиццы» и «картофель фри» — это не строки меню, а популярные горнолыжные термины. — Параллельные лыжи — это «рельсы» или «картофель фри», фигуру «плуг» мы называем кусочком торта или пиццы, носом корабля или крышей домика. Так детям легче все быстро запомнить и повторить. Мы стараемся все переводить на детский язык. Например, малыши с удовольствием выполняют упражнение «снежный самокат» — передвигаются небольшими шажками на одной лыже. Ведь почти каждый любит кататься на самокате, — замечает инструктор.

По мнению инструктора, точный возраст ребенка, когда начинать обучение, назвать невозможно. Все зависит от индивидуальных особенностей. — В принципе, час-полтора ребенок легко выдерживает. Есть малыши в 3-4 года уже крепкие и самостоятельные, и мы сможем их поставить на лыжи, — добавляет Артем Астапенко. Для детей от 3 до 12 лет работает горнолыжный клуб «Егорка». Он находится в «Роза Приюте» горной Олимпийской деревни.

Часы работы — с 08:30 до 17:00. Длительность занятий — от 1 до 5 дней, с 5 лет можно выбрать группы равного уровня катания.



Групповые занятия:

— «Классики», 3-5 лет. Включено: прокат оборудования, работа инструктора.

— «Веселые старты», 5-9 лет. Время — 3 часа: 1 час 40 минут на склоне, 1 час в игровой комнате.

— «Школа чемпионов», 8-12 лет. Включено: 2 часа занятия на склоне.

— «Горнолыжные каникулы», 8-12 лет. Время — 5 часов в день: 2+2 часа на склоне, 1 час обед и отдых в игровой комнате. — Каким должен быть инструктор? Харизматичным, улыбчивым, любить детей, вежливым, пунктуальным. В нашей школе инструкторы знают всех героев популярных детских мультфильмов, чтобы быстро находить с детьми общий язык, — говорит Астапенко.

Первый раз на лыжах Подопечный Артема — ученик четвертого класса, 10-летний житель Сочи Слава Литвинов. Сегодня он встал на лыжи первый раз в жизни. Урок начался с разминки, традиционно она проводится «сверху-вниз»: первые упражнения для шеи, далее — для рук, пресса, ног. Слава уже два года занимается шорт-треком (вид конькобежного спорта), поэтому знает: перед любыми физическими упражнениями необходимо разогреть мышцы, чтобы не получить травм. — Опыт занятий любым видом спорта значительно облегчает процесс обучения. Шорт-трек максимально приближен к горным лыжам. Поэтому Славу будет гораздо проще учить, — поясняет Астапенко. Второй этап — знакомство со снаряжением. Мальчик надевает лыжи, делает переступания, «скользящие» шаги. А еще знакомится с основной стойкой лыжника, учится поворачивать, тормозить «плугом», разгоняться на «прямых лыжах» и подниматься в гору «елочкой». И наконец отправляется на долгожданный первый спуск.

Слава Литвинов

— Сегодня я встал на лыжи первый раз. Мне очень понравилось, это мое. Особенно впечатлили первые спуски с детской горки, когда держишь небольшой обруч, как руль. Конечно, первый раз немного боялся, что упаду. А когда скатился, то понял, что ничего страшного нет. У меня страх пропал. Раньше я катался уже на санках-«ватрушках», но это совсем другое, на лыжах ты можешь управлять. Теперь мечтаю скорее научиться, чтобы кататься с папой на трассах. Как и все не избалованные снегопадами сочинские дети, Слава обожает снег и зимние виды спорта. Посмотреть, как проходит первое занятие Славы, пришла мама юного лыжника Юлия Лебедева.

Юлия Лебедева

— На лыжах катается отец Славы. Глядя на него, сын тоже решил заняться этим экстремальным видом спорта. После шорт-трека я уже не волнуюсь за него и стараюсь доверять инструктору. На первом занятии я обратила внимание, как грамотно и доходчиво Артем все объяснял. Приятно, что у Славы глаза горят. Всегда даю сыну выбор, он занимается тем, к чему душа лежит.

Детские программы, как правило, включают минимум час пребывания в игровой комнате. При необходимости оставить ребенка на более длительное время есть тариф — 350 рублей за каждый дополнительный час.



Для детей от 5 лет есть программы разного уровня подготовки: новички, средний и продвинутый уровень катания.

Как выбрать снаряжение для ребенка? Снаряжение для детей помогут подобрать в пунктах проката курорта «Роза Хутор» или прямо в детском клубе Первой школы лыж и сноуборда. Для ребенка лыжи выбирают по длине: от пола до плеча или до подбородка (если ребенок с опытом), ботинки должны быть по размеру. Правильно подобранное снаряжение — 50% успеха. Очень важно, чтобы ребенку на занятиях ничего не давило и не мешало. — Самостоятельно одевая детей, родители часто допускают грубейшие ошибки. Например, заправляют резинки лыжных штанов в ботинки, и тогда каждое движение причиняет малышу боль. Инструкторы проверяют все сами и обучают родителей тонкостям экипировки, — уточняет Артем Астапенко.

По его мнению, не стоит решать за ребенка, на чем ему учиться кататься — лыжах или сноуборде. Единственное преимущество в том, что на лыжи можно поставить с 3 лет, а на сноуборд — с 6. — На этом этапе желание учиться кататься очень легко отбить. Ни в коем случае нельзя заставлять ребенка идти на занятия. Считаю, что пока он маленький, нельзя отдавать предпочтение только лыжам или только сноуборду. Лучше пусть попробует и то и другое, а потом уже выберет сам, — добавляет инструктор. О школе и инструкторах

Руководитель Первой школы горных лыж и сноуборда курорта «Роза Хутор» — Анна Тигушкина. В самом начале, в 2010 году, она пришла сюда администратором. У Анны уже был опыт работы инструктором в Финляндии, на горнолыжном курорте «Рукка».

Анна Тигушкина руководитель Первой школы горных лыж и сноуборда курорта «Роза Хутор»

— Наши инструкторы участвовали в подготовке и проведении зимних Олимпийских игр 2014 года. Средний возраст сотрудников 25-35 лет. Инструкторы пришли в школу из самых разных специальностей. Кто-то начал кататься сам с раннего детства и достиг высокого мастерства, но есть и инженеры, учителя, филологи, которые нашли свое призвание, обучая гостей кататься на горных лыжах и сноуборде. Наши инструкторы имеют удостоверения Национальной лиги инструкторов и дополнительно повышают свой уровень на методических занятиях Первой школы.

Сейчас на детском склоне большинство инструкторов одеты в костюмы героев мультфильмов, что приводит малышей в восторг.