Краснодар обошел Ростов-на-Дону в рейтинге по качеству жизни

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Специалисты финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов по качеству жизни по итогам второго квартала 2023 года

В него вошли города-миллионники. Аналитики определили основные параметры для отбора: уровень материального благополучия, доступность недвижимости, культурных ценностей и образования, качество медицины, возможности для развития социальных и экономических инноваций.

Общий рейтинг возглавила Москва, далее идут Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень и Севастополь. Краснодар поставили на 14-е место, соседний Ростов-на-Дону — на 23-е.

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К городам с высокой самооценкой уровня материального благополучия относятся Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Череповец, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Тула, Ярославль. Выше всего уровень удовлетворенности работой ЖКХ по поддержанию жилого фонда и благоустройству города в Екатеринбурге, Новосибирске, Севастополе, Грозном, Сочи, Томске, Краснодаре, Ижевске, Магнитогорске и Симферополе.

Как писали Юга.ру, аналитики выяснили, что на Кубани зарплату выше 100 тыс. рублей в месяц получают лишь 6,4% работающих жителей. Диапазон наиболее распространенных зарплат в регионе — 26-55 тыс. рублей. Зарплаты менее 20 тыс. рублей в месяц получают 14,1% жителей.

Краснодар Рейтинги Ростов-на-Дону

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