Краснодар обошел Ростов-на-Дону в рейтинге по качеству жизни

Специалисты финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов по качеству жизни по итогам второго квартала 2023 года

В него вошли города-миллионники. Аналитики определили основные параметры для отбора: уровень материального благополучия, доступность недвижимости, культурных ценностей и образования, качество медицины, возможности для развития социальных и экономических инноваций.

Общий рейтинг возглавила Москва, далее идут Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень и Севастополь. Краснодар поставили на 14-е место, соседний Ростов-на-Дону — на 23-е.