Краснодар вылетел из топ-30 городов по качеству жизни. Сочи попал на второе место

Дагестан, Краснодарский край, Северная Осетия, Чечня

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  • © Скриншот fa.ru
    © Скриншот fa.ru

Финансовый университет включил шесть городов юга России в индекс качества жизни

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал ежегодное исследование качества жизни в городах с населением более 250 тыс. человек.

В 2021 году университет расположил Краснодар на 14 месте, Сочи оказался вне первой тридцатки. В 2022 году Краснодар выпал из топ-30, тогда как Сочи поднялся на вторую строчку. Грозный сохранил за собой третье место. Владикавказ занял восьмую строчку, Махачкала — 14, Севастополь — 25, Новороссийск — 26.

Краснодар потерял 10 позиций по качеству общественного транспорта:

Исследователи назвали проблемы Краснодара по убыванию значимости:

  • готовность к переезду на новое место жительства,
  • условия ведения бизнеса,
  • конфликтность общественных отношений,
  • интерес к культурным ценностям,
  • доступность недвижимости.

Средний житель Краснодарского края выбрасывает 322 кг мусора в год:

Индекс основан на «социологическом мониторинге настроений населения» по ряду направлений:

  • качество медицины;
  • доступность недвижимости;
  • экология в городе;
  • работа ЖКХ и благоустройство города;
  • материальное благополучие и потребительская активность;
  • качество работы среднего и высшего образования;
  • состояние дорог и общественного транспорта, работа ГАИ, риски аварий или пробок;
  • распространенность деструктивного поведения среди горожан, которое может вредить здоровью или сокращать продолжительность жизни — «бытовое насилие, злоупотребление алкоголем, распространенность самогоноварения, курение, мелкая преступность, квартирные кражи, уличные нападения, преступления против женщин сексуального характера, и т п.»;
  • конфликтность общественных отношений — споры, жалобы, судебные иски;
  • интерес к культуре (включая литературу, театры, музеи, выставки) и потребность в качественном образовании;
  • условия ведения бизнеса в городе;
  • уровень тревожности жителей города, уровень страхов и опасений,
  • протестная активность населения,
  • готовность к переезду в поисках более комфортных условий.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2022 года «Роскосмос» посчитал зеленые зоны в 16 городах-миллионниках РФ по спутниковым снимкам. Краснодар оказался на последнем месте.

Благоустройство Владикавказ Грозный ЖКХ Краснодар Малый и средний бизнес Махачкала Новороссийск Рейтинги Севастополь Сочи Транспорт

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