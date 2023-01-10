Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал ежегодное исследование качества жизни в городах с населением более 250 тыс. человек.

В 2021 году университет расположил Краснодар на 14 месте, Сочи оказался вне первой тридцатки. В 2022 году Краснодар выпал из топ-30, тогда как Сочи поднялся на вторую строчку. Грозный сохранил за собой третье место. Владикавказ занял восьмую строчку, Махачкала — 14, Севастополь — 25, Новороссийск — 26.