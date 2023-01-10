Краснодар вылетел из топ-30 городов по качеству жизни. Сочи попал на второе место
Финансовый университет включил шесть городов юга России в индекс качества жизни
Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал ежегодное исследование качества жизни в городах с населением более 250 тыс. человек.
В 2021 году университет расположил Краснодар на 14 месте, Сочи оказался вне первой тридцатки. В 2022 году Краснодар выпал из топ-30, тогда как Сочи поднялся на вторую строчку. Грозный сохранил за собой третье место. Владикавказ занял восьмую строчку, Махачкала — 14, Севастополь — 25, Новороссийск — 26.
Краснодар потерял 10 позиций по качеству общественного транспорта:
Исследователи назвали проблемы Краснодара по убыванию значимости:
- готовность к переезду на новое место жительства,
- условия ведения бизнеса,
- конфликтность общественных отношений,
- интерес к культурным ценностям,
- доступность недвижимости.
Средний житель Краснодарского края выбрасывает 322 кг мусора в год:
Индекс основан на «социологическом мониторинге настроений населения» по ряду направлений:
- качество медицины;
- доступность недвижимости;
- экология в городе;
- работа ЖКХ и благоустройство города;
- материальное благополучие и потребительская активность;
- качество работы среднего и высшего образования;
- состояние дорог и общественного транспорта, работа ГАИ, риски аварий или пробок;
- распространенность деструктивного поведения среди горожан, которое может вредить здоровью или сокращать продолжительность жизни — «бытовое насилие, злоупотребление алкоголем, распространенность самогоноварения, курение, мелкая преступность, квартирные кражи, уличные нападения, преступления против женщин сексуального характера, и т п.»;
- конфликтность общественных отношений — споры, жалобы, судебные иски;
- интерес к культуре (включая литературу, театры, музеи, выставки) и потребность в качественном образовании;
- условия ведения бизнеса в городе;
- уровень тревожности жителей города, уровень страхов и опасений,
- протестная активность населения,
- готовность к переезду в поисках более комфортных условий.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2022 года «Роскосмос» посчитал зеленые зоны в 16 городах-миллионниках РФ по спутниковым снимкам. Краснодар оказался на последнем месте.