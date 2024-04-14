Новороссийск опередил Краснодар в рейтинге городов РФ по качеству жизни

В первом квартале 2024 года Новороссийск поднялся на 28 позиций по отношению к аналогичному периоду 2023 года. В прошлом году город занимал 35 место. При этом Краснодар опустился на 14 позиций, с 18 до 32, а Сочи — со второй на третью позицию.



Исследование показало, что в Сочи, как и в Новороссийске, самые высокие оценки качества медобслуживания, низкий уровень жалоб на образовательные учреждения и в нем менее всего распространено деструктивное поведение.



Также топ-5 городов рейтинга помимо Сочи вошли Грозный (75,6 баллов), Москва (75,2 баллов), Калуга (66,8 баллов) и Санкт-Петербург (66,5 баллов). Итоговый индекс качества жизни в начале 2024 года поднялся до 97 баллов, в четвертом квартале 2023 года он зафиксировался на уровне 91 балла.