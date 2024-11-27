Губернатор Краснодарского края открыл комментарии в телеграм-канале. На что жалуются жители?

20 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал на 4 декабря «Прямую линию» в эфире телеканала «Кубань 24». Он пообещал, что «ни один вопрос не останется без ответа».

После этого глава региона разрешил оставлять комментарии под своими постами в телеграм-канале. Пользователи стали активно обращаться к губернатору и рассказывать о своих проблемах.

Ирина из Приморско-Ахтарска пожаловалась на плохое качество воды в городе. Нескольких жителей Сочи возмутили новые правила землепользования и застройки на курорте.

Люди спрашивают, предусмотрена ли к Новому году выплата в 20 тыс. рублей детям участников СВО. Другая проблема — почему для жителей Кубани такой дорогой газ (больше 7 рублей за кубический метр).

Также горожане считают, что новая дорога на улице Думенко в Юбилейном микрорайоне Краснодара не решит проблему пробок, а только усугубит ситуацию.

Вот какие комментарии ещё получил губернатор: