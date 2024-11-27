Губернатор Краснодарского края открыл комментарии в телеграм-канале. На что жалуются жители?
4 декабря состоится «Прямая линия» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым
20 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал на 4 декабря «Прямую линию» в эфире телеканала «Кубань 24». Он пообещал, что «ни один вопрос не останется без ответа».
После этого глава региона разрешил оставлять комментарии под своими постами в телеграм-канале. Пользователи стали активно обращаться к губернатору и рассказывать о своих проблемах.
Ирина из Приморско-Ахтарска пожаловалась на плохое качество воды в городе. Нескольких жителей Сочи возмутили новые правила землепользования и застройки на курорте.
Люди спрашивают, предусмотрена ли к Новому году выплата в 20 тыс. рублей детям участников СВО. Другая проблема — почему для жителей Кубани такой дорогой газ (больше 7 рублей за кубический метр).
Также горожане считают, что новая дорога на улице Думенко в Юбилейном микрорайоне Краснодара не решит проблему пробок, а только усугубит ситуацию.
Вот какие комментарии ещё получил губернатор:
- «Когда отмените критерий нуждаемости для многодетных семей при назначении единого пособия?»
- «Почему администрацией Темрюкского района в отношении жителей и владельцев земельных участков в посёлке Кучугуры объявлена беспринципная война с их правом собственности?»
- «Когда будут выделены денежные средства на строительство водоотведения в четырёх населённых пунктах: Мичуринский, Маламино, Белецкий Кургоковский?»
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Отдельной темой стала застройка зелёной зоны Юбилейного микрорайона храмом. Жители ЮМР просят Кондратьева не делать этого.
Приводим некоторые комментарии:
- «У нас тут хватает, где молиться, а где гулять — нет! Требуем оставить в покое нашу зелёную зону! РПЦ, конечно, нравится это местечко у реки, но мы его не отдадим!»
- «Нам не нужен очередной храм! У нас и так много церквей в округе! Помогите сохранить зелёную зону!»
- «Не надо строить храм раздора! Весь Юбилейный против! Услышьте людей! Пусть «благотворители» направят деньги на более острые проблемы!»
На комментарии жителей региона отвечает не сам Кондратьев, а различные ведомства и пресс-службы районов.
Как писали Юга.ру, краснодарские депутаты большинством голосов утвердили новый единый градостроительный документ, который объединил генплан и правила землепользования и застройки.