Губернатор Краснодарского края проведет в декабре «Прямую линию». Куда отправлять вопросы?

20 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что 4 декабря в эфире телеканала «Кубань 24» он проведет «Прямую линию».

Как и когда жители региона могут задать свои вопросы?

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8(861)268-60-44;

в чат-боте в телеграм «Вопрос Кондратьеву»;

на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

Кондратьев пообещал, что «ни один вопрос не останется без ответа». Их принимают с сегодняшнего дня круглосуточно.

Губернатор открыл комментарии под своим постом. Жители отреагировали:

«Почему называется «Прямая линия», если вопросы задаются заранее, а не в прямом эфире напрямую?».

«Для прямой линии будут отбираться только «удобные» вопросы, а не реально животрепещущие».

«Ну раз «ни один вопрос не останется без ответа» тоже напишу, проверим правдивость, надеюсь не рядовая отписка будет получена».

«Я в том году обратилась, они со мной связались, создали видимость работы, не по одному моему вопросу мне не помогли».