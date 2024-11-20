Губернатор Краснодарского края проведет в декабре «Прямую линию». Куда отправлять вопросы?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

4 декабря проведут «Прямую линию» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым

20 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что 4 декабря в эфире телеканала «Кубань 24» он проведет «Прямую линию».

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Как и когда жители региона могут задать свои вопросы? 

  • по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8(861)268-60-44;
  • в чат-боте в телеграм «Вопрос Кондратьеву»;
  • на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

Кондратьев пообещал, что «ни один вопрос не останется без ответа». Их принимают с сегодняшнего дня круглосуточно.

Губернатор открыл комментарии под своим постом. Жители отреагировали: 

«Почему называется «Прямая линия», если вопросы задаются заранее, а не в прямом эфире напрямую?».

«Для прямой линии будут отбираться только «удобные» вопросы, а не реально животрепещущие».

«Ну раз «ни один вопрос не останется без ответа» тоже напишу, проверим правдивость, надеюсь не рядовая отписка будет получена».

«Я в том году обратилась, они со мной связались, создали видимость работы, не по одному моему вопросу мне не помогли».

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Вениамин Кондратьев Город Краснодар общество политика Чиновники

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