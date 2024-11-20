Губернатор Краснодарского края проведет в декабре «Прямую линию». Куда отправлять вопросы?
4 декабря проведут «Прямую линию» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым
20 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что 4 декабря в эфире телеканала «Кубань 24» он проведет «Прямую линию».
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- по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8(861)268-60-44;
- в чат-боте в телеграм «Вопрос Кондратьеву»;
- на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».
Кондратьев пообещал, что «ни один вопрос не останется без ответа». Их принимают с сегодняшнего дня круглосуточно.
Губернатор открыл комментарии под своим постом. Жители отреагировали:
«Почему называется «Прямая линия», если вопросы задаются заранее, а не в прямом эфире напрямую?».
«Для прямой линии будут отбираться только «удобные» вопросы, а не реально животрепещущие».
«Ну раз «ни один вопрос не останется без ответа» тоже напишу, проверим правдивость, надеюсь не рядовая отписка будет получена».
«Я в том году обратилась, они со мной связались, создали видимость работы, не по одному моему вопросу мне не помогли».
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