В сеть слили эскиз храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара
В сети опубликовали эскизы проекта храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара
В сети появился эскиз проекта храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Pdf-документ находится в распоряжении редакции Юга.ру.
Его разработала компания «Русская архитектура». Представлены пять изображений комплекса и схемы помещений. Общая площадь первого этажа храма составит 3 тыс. 25 кв. метров, второго — 1 тыс. 132 кв. метра. Почти 290 «квадратов» займет воскресная школа.
«Очевидно, что этот проект относится к периоду июля-августа текущего года. Когда не опубликованным постановлением администрации МО г. Краснодар в нарушении Генерального плана Краснодара и Правил землепользования и застройки Краснодара в рекреационной зоне Р-1 был отмежеван земельный участок 23:43:0000000:32889 площадью 12 тыс. 153 кв. метра на Аллее 80-летия Краснодарского края», — пишут авторы телеграм-канала «Краснодар ЮМР».
Также в храме планируют разместить кухню, трапезную, прачечную, раздевалку, ризницу, иконную и книжную лавки, крестильную. На втором этаже будут алтарь и молельный зал. Рядом будет детская площадка и памятник Пресвятой Богородице, через дорогу — жилые дома.
Напомним, 29 августа стало известно, что в Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной может появиться новый храм. Активисты начали выходить на одиночные пикеты и собирать подписи против этой инициативы.
Мэр Краснодара поддержал строительство храма в ЮМР. Он пообещал, что в районе появится еще и парк.
В Юбилейном микрорайоне Краснодара находятся два православных здания: храм Рождества Христова и часовня великомученика Дмитрия Солунского. Зимой 2021-2022 годов власти уже поднимали вопрос строительства нового храма. Местные жители выступили против.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара хотят построить мужской монастырь в районе Восточного обхода.