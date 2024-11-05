В сеть слили эскиз храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Его разработала компания «Русская архитектура». Представлены пять изображений комплекса и схемы помещений. Общая площадь первого этажа храма составит 3 тыс. 25 кв. метров, второго — 1 тыс. 132 кв. метра. Почти 290 «квадратов» займет воскресная школа.

В сети появился эскиз проекта храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Pdf-документ находится в распоряжении редакции Юга.ру.

«Очевидно, что этот проект относится к периоду июля-августа текущего года. Когда не опубликованным постановлением администрации МО г. Краснодар в нарушении Генерального плана Краснодара и Правил землепользования и застройки Краснодара в рекреационной зоне Р-1 был отмежеван земельный участок 23:43:0000000:32889 площадью 12 тыс. 153 кв. метра на Аллее 80-летия Краснодарского края», — пишут авторы телеграм-канала «Краснодар ЮМР».

Также в храме планируют разместить кухню, трапезную, прачечную, раздевалку, ризницу, иконную и книжную лавки, крестильную. На втором этаже будут алтарь и молельный зал. Рядом будет детская площадка и памятник Пресвятой Богородице, через дорогу — жилые дома.

Напомним, 29 августа стало известно, что в Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной может появиться новый храм. Активисты начали выходить на одиночные пикеты и собирать подписи против этой инициативы.

Мэр Краснодара поддержал строительство храма в ЮМР. Он пообещал, что в районе появится еще и парк.

В Юбилейном микрорайоне Краснодара находятся два православных здания: храм Рождества Христова и часовня великомученика Дмитрия Солунского. Зимой 2021-2022 годов власти уже поднимали вопрос строительства нового храма. Местные жители выступили против.