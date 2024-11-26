В Краснодаре растенишная «Ботанка» откроет магазин на месте книжного «Чарли»

Растенишная «Ботанка» вновь откроется после пожара. Сейчас в здании на Красной идет ремонт

26 ноября телеграм-канал растенишной «Ботанка» сообщил об открытии магазина на прежнем месте по адресу Красная, 69, где летом произошел пожар.

Владелица расширит магазин растений, для этого она арендовала комнату, где ранее располагался книжный магазин «Чарли» и соседнее помещение, доступ к которому открыло разрушение сгоревшей стены. Сейчас их приводят в порядок.

«Восстановление помещений стало возможным благодаря владельцам здания, которые очень быстро нашли средства на новую кровлю и черновой потолок, успев завершить работы до сезона дождей, а не просто законсервировать до лучших времен», — говорится в посте.