В Краснодаре растенишная «Ботанка» откроет магазин на месте книжного «Чарли»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала растенишной «Ботанка»
    © Скриншот фото из телеграм-канала растенишной «Ботанка»

Растенишная «Ботанка» вновь откроется после пожара. Сейчас в здании на Красной идет ремонт

26 ноября телеграм-канал растенишной «Ботанка» сообщил об открытии магазина на прежнем месте по адресу Красная, 69, где летом произошел пожар.

Владелица расширит магазин растений, для этого она арендовала комнату, где ранее располагался книжный магазин «Чарли» и соседнее помещение, доступ к которому открыло разрушение сгоревшей стены. Сейчас их приводят в порядок.

«Восстановление помещений стало возможным благодаря владельцам здания, которые очень быстро нашли средства на новую кровлю и черновой потолок, успев завершить работы до сезона дождей, а не просто законсервировать до лучших времен», — говорится в посте.

Предыстория: Летом на Красной, 69 произошел пожар. В здании располагались книжный «Чарли», магазин растений «Ботанка», керамическая мастерская и благотворительный фонд «Открытая среда».

Без хищников и мастер-классов:

Телеграм-канал «Ботанки» также опубликовал фотографии помещения. На кадрах видно, что после пожара уцелела дореволюционная изразцовая печь. При этом сохранился лишь один участок лепнины. Деревянные двери отреставрирует проект «Том Сойер Фест».

«На этаже заканчиваются пыльные работы: сбита штукатурка и бесконечные слои старой краски, демонтированы остатки сгоревшей стены, вскрыты горелые доски чернового пола, найдены дыры в стенах и дымоходах, вывезена полная машина строительного мусора. Увидел свет столетний кирпич фасадных стен — его мы зачистим и покроем лаком», — говорится в посте.

  • © Скриншоты фото из телеграм-канала растенишной «Ботанка»
    © Скриншоты фото из телеграм-канала растенишной «Ботанка»
  • © Скриншоты фото из телеграм-канала растенишной «Ботанка»
    © Скриншоты фото из телеграм-канала растенишной «Ботанка»
  • © Скриншоты фото из телеграм-канала растенишной «Ботанка»
    © Скриншоты фото из телеграм-канала растенишной «Ботанка»

Как писали Юга.ру, в Краснодаре книжный «Чарли» вновь открылся после летнего пожара. Магазин теперь работает в другом помещении на Красноармейской, 68.

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В Краснодаре растенишная «Ботанка» откроет магазин на месте книжного «Чарли»
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