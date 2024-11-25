В Краснодаре снова не открылась новая ярмарка в Юбилейном микрорайоне

В Краснодаре на улице Думенко не заработала ярмарка выходного дня. Ранее администрация анонсировала открытие

Предыстория: Летом 2024 года власти Краснодара решили снести рынок «Октябрь» на улице Думенко в Юбилейном микрорайоне и построить на его месте спортивный объект. В сентябре жители ЮМР выступали против сноса рынка. За неделю они собрали более 400 подписей за его сохранение, но власти проигнорировали сбор. Горожане заявляли, что это было единственное место, куда могли дойти пенсионеры, проживающие в соседних домах. Позже в мэрии предложили организовать на месте рынка ярмарку выходного дня.

Телеграм-канал «Новости Краснодара — Город» сообщил , что 23 ноября рядом с бывшим рынком «Октябрь» в ЮМР снова не открыли ярмарку выходного дня. Площадку на улице Думенко заняли припаркованные авто. Однако администрация Краснодара анонсировала открытие ярмарки на улице Думенко, 11/2.

«Сейчас на Думенко нет ни рынка, ни ярмарки. Только пенсионер на стульчике между ними торгует квашеной капустой и овощами», — передает телеграм-канал.

93.RU писали, что подобная ситуация была и в прошлом месяце. 26 октября жители Юбилейного микрорайона сообщили об отсутствии торговых палаток на улице Думенко, 11/2.