На месте старого рынка в Юбилейном микрорайоне Краснодара построят спортплощадку

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара krd.ru
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара krd.ru

Власти Краснодара решили снести рынок на улице Думенко в Юбилейном микрорайоне. На его месте появится спортивный объект

16 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что рынок на улице Думенко, 13 в Юбилейном микрорайоне будет работать до 1 сентября. После его снесут. Власти планируют использовать территорию для строительства спортивного объекта. 

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«Он давно изжил себя. Поэтому решили использовать территорию более функционально. На месте появится социальный объект. Мы разрабатываем проект пространства для занятий спортом. Сейчас проверяем, что нам удастся сделать, исходя из площади, коммунальных сетей и пожеланий жителей», — рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Компанию, которая управляла рынком на улице Думенко, ликвидируют. Для продолжения торговли арендаторам нужно будет обратиться в городское управление торговли и бытового обслуживания. Им предоставят места на других стационарных ярмарках.

Напомним, что в Краснодаре у «Олимпа» откроют новую скейт-площадку.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Обрывной появится событийная площадка с амфитеатром и фуд-кортами.

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