Россельхознадзор выявил опасную продукцию на ярмарках выходного дня в Краснодаре

На краснодарских ярмарках продавали яйца, мясную и молочную продукцию без маркировки

30 октября южное управление Россельхознадзора сообщило, что в Краснодаре на ярмарке выходного дня специалисты выявили некачественную продукцию. В холодильниках и на прилавках находились товары мясного и молочного производства, а также яйца без маркировки. Такая еда считается опасной для употребления в пищу.

Речь о ярмарках по адресам улица Дзержинского, 213 и улица Дунаевского, 15. Продавцы по факту нарушений получили предостережения.