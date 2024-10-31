Россельхознадзор выявил опасную продукцию на ярмарках выходного дня в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

На краснодарских ярмарках продавали яйца, мясную и молочную продукцию без маркировки

30 октября южное управление Россельхознадзора сообщило, что в Краснодаре на ярмарке выходного дня специалисты выявили некачественную продукцию.

В холодильниках и на прилавках находились товары мясного и молочного производства, а также яйца без маркировки. Такая еда считается опасной для употребления в пищу.

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Речь о ярмарках по адресам улица Дзержинского, 213 и улица Дунаевского, 15. Продавцы по факту нарушений получили предостережения.

Как писали Юга.ру, эксперты подсчитали стоимость приготовления борща в Краснодаре и проанализировал спрос на его ингредиенты. Шесть порций (два литра) домашнего блюда в среднем стоят 345 рублей. 

Еда Животноводство Краснодар Продукты питания Сельское хозяйство

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