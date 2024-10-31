Россельхознадзор выявил опасную продукцию на ярмарках выходного дня в Краснодаре
На краснодарских ярмарках продавали яйца, мясную и молочную продукцию без маркировки
30 октября южное управление Россельхознадзора сообщило, что в Краснодаре на ярмарке выходного дня специалисты выявили некачественную продукцию.
В холодильниках и на прилавках находились товары мясного и молочного производства, а также яйца без маркировки. Такая еда считается опасной для употребления в пищу.
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