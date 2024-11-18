В Краснодаре 20 и 27 ноября включат сирены

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре дважды протестируют новые сирены системы оповещения

Администрация Краснодара сообщила, что 20 и 27 ноября в городе будут проверять системы оповещения.

105 электросирен запустят в 10:00, чтобы проверить их функциональность. Новые устройства установили в этом году на объектах соцферы и в местах массового скопления людей, включая спальные районы и СНТ.

Читайте также:

Жители города услышат сообщение «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Краснодарцам нужно соблюдать спокойствие и не покидать рабочие места.

Напомним, в Краснодарском крае модернизировали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Во всех 44 муниципальных образованиях региона установили больше 600 громкоговорителей и почти 1,5 тыс. сирен.

Ранее краснодарцы жаловались, что не слышали систему оповещения. Люди писали, что звука сирен не было в районе улиц Ставропольской, Метальникова, Зиповской, Воробьёва, Кобзаря, Сапрунова, Мирошниченко, 75-летия Победы.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара обязали управляющие компании подготовить укрытия для жителей.

Безопасность Город Краснодар МЧС Учения

Новости

В центре Краснодара установили голографические звезды и елку из разноцветных шаров
Краснодар стал городом с самой долгой ипотекой — аналитики
Минэкономразвития и власти Краснодарского края разработают правила поведения туристов на горнолыжных курортах
Новороссийский «Черноморец» забил гол с экстремально дальней дистанции
В Краснодаре 25 ноября начнут устанавливать новогодние елки
В Краснодаре 20 и 27 ноября включат сирены

Лента новостей

Ключи от «Новой Елизаветки»
Сегодня, 14:24 Реклама
Ключи от «Новой Елизаветки»
В новостройках в Прикубанском округе Краснодара сдали в эксплуатацию первые 400 квартир
На Кубани рабочая неделя начнется с дождей
Сегодня, 09:39
На Кубани рабочая неделя начнется с дождей
В Краснодаре осадков не будет
В Краснодаре 25 ноября начнут устанавливать новогодние елки
Сегодня, 11:28
В Краснодаре 25 ноября начнут устанавливать новогодние елки

Реклама на сайте