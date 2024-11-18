В Краснодаре 20 и 27 ноября включат сирены

105 электросирен запустят в 10:00, чтобы проверить их функциональность. Новые устройства установили в этом году на объектах соцферы и в местах массового скопления людей, включая спальные районы и СНТ.

Администрация Краснодара сообщила , что 20 и 27 ноября в городе будут проверять системы оповещения.

Жители города услышат сообщение «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Краснодарцам нужно соблюдать спокойствие и не покидать рабочие места.

Напомним, в Краснодарском крае модернизировали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Во всех 44 муниципальных образованиях региона установили больше 600 громкоговорителей и почти 1,5 тыс. сирен.

Ранее краснодарцы жаловались, что не слышали систему оповещения. Люди писали, что звука сирен не было в районе улиц Ставропольской, Метальникова, Зиповской, Воробьёва, Кобзаря, Сапрунова, Мирошниченко, 75-летия Победы.